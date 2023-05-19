'Маникюр русалки' покорил модниц во всем мире: чем особенный и почему вывал восторг в TikTok. Фото и видео

Большинство новых трендов – ответ модной индустрии на важные культурные и социальные события. Не исключением стал и "маникюр русалки", активно набирающий популярность в салонах красоты всего мира.

Видео дня

Редакторы сайта Refinery29 считают, что толчком новой тенденции стали сразу два события – открытие летнего сезона отдыха и выход ремейка "Русалочки" от Disney. OBOZREVATEL решил рассказать, что особенного в морском дизайне и показать актуальные идеи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У "маникюра русалки" нет жестких границ и ограничений в фантазии. Все идеи объединяет морская концепция и мифическая Русалочка. В таком маникюре преобладают голубые оттенки, блеск и имитация чешуи.

Среди популярного декора – блестки, жемчужины, ракушки и изображения морских существ. Особенно искусные мастера гелем выполняют характерную форму хвоста русалки.

Сочетание синего и желтого лаков имитирует пляж, а гель – капли воды. Все эти идеи можно назвать "маникюром русалки", ведь они несут в себе часть их истории.

Видео с пошаговой инструкцией стали популярны в TikTok из-за того, что на разное видение такого маникюра интересно смотреть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о другом ярком тренде сезона – ногтях в цветочек. Весной и летом будут актуально выглядеть мечтательные, нежные и романтические дизайны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!