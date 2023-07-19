Шесть ошибок в макияже, которые могут состарить на 20 лет: никогда не делайте так

Макияж способен как подчеркнуть красоту, так и визуально состарить, если допускать ошибки при нанесении. Слишком плотный тон, негармонично подобранные цвета и "грязное" исполнение могут стать причиной того, что совсем юные красавицы будут выглядеть на 20 лет старше.

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Чтобы случайно не испортить макияж, нужно следить за всеми этапами. Редакторы Daily Mail рассказали, что может испортить внешний вид ( чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Маска" на лице

Тональный крем должен быть такого же цвета, как и кожа. За этим следует следить каждый сезон, ведь лицо и шея быстро загорают. Покрытие не следует наносить слишком плотно, чтобы не получить эффект "маски", который подчеркнет все недостатки кожи, а не замаскирует их.

Темные брови

Мода на графичные брови осталась в прошлом. В 2023 году следует отдать предпочтение светлым продуктам, которые оттенят волоски на бровях, а не нарисуют их.

Матовый финиш

Многие женщины избегают сияния на лице, считая, что оно напоминает жирный блеск. На самом деле, в меру увлажненная кожа придаст упругости и свежести коже, в то время как матовое покрытие подчеркнет все поры.

Автозагар

Есть только один способ создать эффект естественной загорелой кожи – загореть на солнце. Средства для искусственного загара – спреи, крема и т.п. – могут сыграть плохую шутку, когда начнут смываться кусками.

Четкие стрелки

Этот прием сработает только на глазах, которых не коснулись мимические морщинки. На мягкой коже стрелка быстро сотрется, поэтому лучше заменить ее на растушеванный вариант.

Старые тренды

Губы в тональной основе, густые наращенные ресницы и графичные брови – только несколько антитрендов в мире макияжа, которые когда-то были в моде. Следует уметь вовремя отказаться от старых тенденций.

Раньше OBOZREVATEL писал, как сделать, чтобы макияж не растекался летом. О пяти секретах устойчивого мейкапа читайте в нашем материале.

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