Похожая на надувную куклу женщина c "губой Симпсона" вернула себе натуральную внешность. Фото до и после

Основательница салона красоты Skinfidelity в Миссиссоге (Канада) Шелби Холл заявила, что ранее злоупотребляла филлерами. По словам женщины, она превратилась в "надувную куклу", но смогла вернуться к натуральному внешнему виду.

Косметолог призналась, что сделала сама себя "уродливой", в личном TikTok-аккаунте. Комментаторов впечатлило преображение женщины. Многие согласились с тем, что им больше нравиться ее лицо без излишних косметологических манипуляций (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первую процедуру увеличения губ жительница Канады совершила, когда ей был 21 год.

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Она пошутила, что после нескольких повторений получила "губу Симпсона". "Смотрите, как мое лицо становится уродливым от наполнителя", – такую надпись разместила на видео блогер.

Косметолог отметила, что сейчас удалила наполнитель и чувствует себя намного комфортнее в своей внешности.

В комментарии Daily Star Холл пояснила: филлер может быть полезным инструментом для восстановления объема губ и в случае незначительной асимметрии, но на него можно "подсесть".

Через некоторое время после процедуры объем начинает уходить. Человек, считая, что наполнителя в губах уже нет, идет на второе, третье и так далее увеличение. Однако на самом деле большинство клиентов не могут объективно оценить, как их губы выглядели в начале. Хотя филлер внутри все еще есть, они спешат добавить "новую порцию".

"Человек продолжает возвращаться к наполнителю для губ, чтобы добиться внешнего вида, который не подходит для ее естественной анатомии. В конечном итоге это выглядит очень причудливо", – сказала Шелби.

Как писал OBOZREVATEL, ранее консультант по уходу за кожей и блогер Мэтти Лейси-Дэвидсон из Лондона назвала самую распространенную ошибку, которую люди совершают каждый день.

Наше издание также писало о пяти популярных утренних бьюти-процедурах, которые на самом деле могут навредить. Одна из них – скрабирование лица.