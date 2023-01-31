Семь секретов макияжа от японок: это позволит выглядеть моложе на 10 лет. Фото

Японки всегда удивляли женщин всего мира своим свежим и молодым внешним видом. Возрастные изменения на коже азиаток проявляются медленнее из-за сбалансированного питания, хорошего ухода и правильного макияжа.

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Если присмотреться, можно заметить, что японки красятся по своим правилам, обусловленными внешними особенностями. OBOZREVATEL решил рассказать об их "секретах" в макияже (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очистка

Японки ответственно подходят к подготовке кожи. Перед использованием косметики азиатки тщательно очищают кожу специальными средствами – пенкой, эмульсией, мицелярной водой и т.д.

Праймер

Перед тем как приступить к выравниванию тона кожи, японки пользуются праймером. Он увлажняет, наполняет, маскирует поры и создает защитный барьер.

Мотивирующее тональное средство

Для эффекта матовой кожи, азиатские красотки пользуются специальным тональным средством. Обычно их выбор падает на легкое ВВ или СС-средство с матовым финишем, которое не подчеркивает возрастные недостатки.

Тени с шимером

Блеск на лицах японок можно заметить на губах и глазах. Для выразительного взгляда они используют тени с шимером, которые наносят на верхнее и нижнее веко для создания эффекта припухлости.

Подводка и тушь

Азиатки часто выделяют глаза темными тенями, густыми ресницами и длинными стрелками. Выразительный макияж глаз – их главный секрет.

Яркие румяна

С возрастом естественные цвета на лице меркнут, поэтому яркие румяна придадут ему свежести. На светлой коже японок пигмент смотрится еще ярче.

Эффект зацелованных губ

Японский макияж подразумевает яркую помаду, которую наносят на середину губ, не обводя контур. Цвет пигмента может быть любой, ведь секрет в технике нанесения.

Раньше OBOZREVATEL писал, почему японки приятно пахнут в любое время. Для этого у них есть особые секреты.

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