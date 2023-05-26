Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

Лето – отличное время для ярких и сочных дизайнов, а также экспериментов с образом. Новинки в нейл-арте порадуют вас любимыми техниками, свежими идеями и нежными вариантами покрытия. Каждая найдет то, что ей нужно.

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OBOZREVATEL предлагает рассмотреть модные тенденции маникюра предстоящего летнего сезона. Они подойдут как для официального стиля, так и романтического (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Цветочный принт

Цветочные узоры – тренд летнего маникюра номер один в этом году. Есть несколько вариантов включить данный принт в нейл-арт. Вы можете нарисовать много маленьких бутонов по всему ногтю, немного по бокам ногтей или половину цветка на каждом ногте, чтобы в итоге вышел завершенный рисунок. Решать вам!

2. Французский маникюр

Вечная классика будет в топе в 2023 году. Однако этим летом на пике популярности именно классический френч с нежно-розовой или молочной основой и белой полоской. Хотя цветным лаком вы добавите изюминку образу. Адель, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер – главные фанатки такого покрытия.

3. Обратный французский маникюр

Этот оригинальный дизайн полюбился звездам. С таким покрытием видели Кайли Дженнер и Хейли Бибер. В отличие от предыдущего варианта, нетрадиционный френч рекомендуют делать ярким. Обратите внимание на желтую, оранжевую, розовую или зеленую палитру.

4. Хромированное покрытие

Эффект глазурованных ногтей кажется тенденцией, которая скоро станет новой современной классикой. Хромированные ногти – это прекрасный способ добавить блеска летнему маникюру. Что касается оттенков, на пике модного олимпа расположились молочно-белые, розовые, сиреневые, синие и фиолетовые оттенки.

5. Геометрия

Неожиданный вариант для маникюра в летний сезон. Но, как ни странно, он будет актуальным. Ромбы, квадраты, круги, линии и другие геометрические фигуры стильно смотрятся в дизайне ногтей. Попробуйте разместить их на светлом фоне, чтобы создать контраст и ощущение глубины. Минималистичный нейл-арт покорит окружающих.

6. Дизайн с блестками

Девушки не могут жить без блесток. Нам порой хочется усыпать все ногти стразами или сверкающими частичками. В 2023-м вы можете смело использовать глиттер или сухие блестки. Создавайте дизайны с блестящими линиями, узорами, рисунками, комбинируйте глянец и матовое покрытие.

7. Дизайн с эффектом объема

Этот тренд самый необычный из всех вышеперечисленных. Однако на него уйдет немало времени. Некоторые мастера отнеслись к созданию маникюра для модных показов как к творческому заданию и использовали в нем объемный цветочный декор, камни, нити и бисер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "облачный" маникюр неожиданно покорил многих модниц во всем мире. Он подчеркнет загар и придаст "свежести" рукам, а также подойдет под любой образ – базовый и яркий. Чтобы узнать, как его сделать – читайте наш материал.

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