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Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

Виктория Ряполова
Красота
3 минуты
399
Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

Лето – отличное время для ярких и сочных дизайнов, а также экспериментов с образом. Новинки в нейл-арте порадуют вас любимыми техниками, свежими идеями и нежными вариантами покрытия. Каждая найдет то, что ей нужно. 

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает рассмотреть модные тенденции маникюра предстоящего летнего сезона. Они подойдут как для официального стиля, так и романтического (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). 

1. Цветочный принт 

Цветочные узоры – тренд летнего маникюра номер один в этом году. Есть несколько вариантов включить данный принт в нейл-арт. Вы можете нарисовать много маленьких бутонов по всему ногтю, немного по бокам ногтей или половину цветка на каждом ногте, чтобы в итоге вышел завершенный рисунок. Решать вам! 

Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

2. Французский маникюр 

Вечная классика будет в топе в 2023 году. Однако этим летом на пике популярности именно классический френч с нежно-розовой или молочной основой и белой полоской. Хотя цветным лаком вы добавите изюминку образу. Адель, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер – главные фанатки такого покрытия. 

Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

3. Обратный французский маникюр 

Этот оригинальный дизайн полюбился звездам. С таким покрытием видели Кайли Дженнер и Хейли Бибер. В отличие от предыдущего варианта, нетрадиционный френч рекомендуют делать ярким. Обратите внимание на желтую, оранжевую, розовую или зеленую палитру. 

Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

4. Хромированное покрытие 

Эффект глазурованных ногтей кажется тенденцией, которая скоро станет новой современной классикой. Хромированные ногти – это прекрасный способ добавить блеска летнему маникюру. Что касается оттенков, на пике модного олимпа расположились молочно-белые, розовые, сиреневые, синие и фиолетовые оттенки. 

Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

5. Геометрия 

Неожиданный вариант для маникюра в летний сезон. Но, как ни странно, он будет актуальным. Ромбы, квадраты, круги, линии и другие геометрические фигуры стильно смотрятся в дизайне ногтей. Попробуйте разместить их на светлом фоне, чтобы создать контраст и ощущение глубины. Минималистичный нейл-арт покорит окружающих. 

Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

6. Дизайн с блестками 

Девушки не могут жить без блесток. Нам порой хочется усыпать все ногти стразами или сверкающими частичками. В 2023-м вы можете смело использовать глиттер или сухие блестки. Создавайте дизайны с блестящими линиями, узорами, рисунками, комбинируйте глянец и матовое покрытие. 

Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

7. Дизайн с эффектом объема 

Этот тренд самый необычный из всех вышеперечисленных. Однако на него уйдет немало времени. Некоторые мастера отнеслись к созданию маникюра для модных показов как к творческому заданию и использовали в нем объемный цветочный декор, камни, нити и бисер. 

Семь самых модных тенденций летнего маникюра-2023: от них без ума даже звезды. Фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, "облачный" маникюр неожиданно покорил многих модниц во всем мире. Он подчеркнет загар и придаст "свежести" рукам, а также подойдет под  любой образ – базовый и яркий. Чтобы узнать, как его сделать – читайте наш материал. 

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