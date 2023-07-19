Семь ошибок с выбором прически, которые сильно старят: их нельзя допускать. Фото

Прическа, как и стиль или макияж, требует индивидуального подхода. То, что в 20 лет выглядит эффектно, может подчеркнуть все недостатки в 40, поэтому с выбором стрижки нужно быть особенно аккуратными, когда возрастные изменения хочется скрыть, а не акцентировать на них внимание.

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Существует семь наиболее распространенных ошибок при смене имиджа. Более подробно о них рассказали редакторы сайта Gazeta Krakowska (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Слишком длинные волосы

Мода на шевелюру до ягодиц медленно уступает тренду на комфорт, так что от экстримальной длины уже стоит отказаться. После 40 лет такие длинные пряди мало кому подходят, поскольку волосы с годами теряют блеск и плотность, что только подчеркивает возраст.

Яркий цвет

Эксперименты с цветом следует оставить юным девушкам, которым не нужно оттенять цвет лица, чтобы выглядеть отдохнувшими. Яркие оттенки краски будут выглядеть инфантильно и прибавят лет, поскольку на фоне неординарных волос кожа потеряет краски и будет выглядеть бледной.

Густая челка

Густая челка – устаревшая прическа, поэтому ее лучше заменить на более актуальные варианты. Например, поделить удлиненную челку на две равные части и закрутить их в сторону, добавив объем стрижке.

Темные оттенки

На фоне черных, темно-коричневых и подобных мрачных оттенков волос, лицо может казаться бледным, а синяки под глазами будут ярко выделяться. Это чревато усталым видом.

Прямые волосы

Фактурность в стрижке – очень важный фактор. Многослойность, локоны и капля хаоса на голове поможет создать естественный образ. Прямые волосы, хоть и выглядят красиво, но не скроют опущенный овал лица или другие возрастные изменения.

Стрижка "Челси"

Эту ретро-прическу не все решались делать и несколько десятков лет назад, так что не стоит возвращаться к ней сейчас. "Челси" – необычный вариант стрижки, но вне объективов фотокамер она выглядит пестро и неактуально.

"Ёж"

В современном мире люди восхищаются женщинами, бросающими вызов обществу короткими прически. Однако стрижка "ёж" имеет свои минусы, когда ее выбирают леди в возрасте. В частности, она подчеркивает все нюансы на лице, которые хочется скрыть.

Также OBOZREVATEL писал, что существует несколько ошибок в макияже глаз, которые могут состарить. Осторожно следует быть с графитовыми и черными оттенками теней, накладными ресницами и стрелками. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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