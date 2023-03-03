Семь ошибок, которые делают волосы сухими и тонкими: приведут к печальному результату

Чистая кожа, белые зубы, блестящие волосы всегда были доказательством того, что девушка следит за своим здоровьем. Но стоит признать, что уход за локонами – это вовсе не простое задание. Часто на него вы тратите много времени, сил и денег. Однако, если ознакомиться с ошибками ниже, можно предотвратить плохое настроение и неухоженный внешний вид.

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OBOZREVATEL подробно опишет, что вы делаете не так в уходе за шевелюрой. Эти простые, но действенные методы станут вашим спасением.

1. Вы слишком часто моете голову

Наверняка, вы уже слышали, что мыть волосы каждый день – вредно. Как ни парадоксально звучит, но, если выполнять данную процедуру ежедневно, сальные железы начнут работать еще активнее, чтобы восполнить недостаток кожного сала.

2. Вы не заботитесь о коже головы

Все девушки уделяют огромное внимание текстуре волос, но забывают о коже головы. Точно так же, как хороший уход за кожей лица начинается с умывания и тонизирования, уход за волосами стартует с заботы о коже головы. Закупоренные волосяные фолликулы блокируют здоровый рост волос, поэтому обязательно очищайте и питайте ее.

3. Вы не пользуетесь кондиционером

Кондиционеры – лучшие друзья здоровых локонов. Если вы обладательница сухих и непослушных волос, включите в свой уход это бьюти-средство. Глубокое кондиционирование гарантирует, что ваши пряди впитают всевозможные полезные вещества. Также, чтобы добиться гладкости и блеска, попробуйте 1-2 раза в неделю делать маски для волос.

4. Вы злоупотребляете средствами для укладки волос

Частое использование фена, утюжка, щипцов для завивки лишает ваши волосы естественного содержания кератина, что приводит к потере влаги в волосяных стержнях. Вот почему ваши локоны кажутся сухими и безжизненными.

5. Вы забываете наносить термозащитное средство

Один из самых больших грехов, который вы можете совершить, укладывая волосы с помощью утюжка, – это не использовать термозащиту. Данный продукт предотвращает ломкость волоса, создавая барьер между ними и инструментом.

6. Вы моете голову горячей водой

Горячий душ – это чистое блаженство, особенно после тяжелого рабочего дня, но он может стать катастрофой для вашей прически. Эксперты не рекомендуют ополаскивать волосы горячей водой, что может привести к потере влаги и обезвоживанию кожи головы. В конечном итоге ваши локоны станут вьющимися, непослушными и поврежденными.

7. Вы не придерживаетесь диеты

Плохое питание приводит не только к акне и тусклой коже, но и к безжизненным волосам. Низкий уровень железа, витаминов D3, B7 и B12 сделают из блестящих прядей сухую мочалку. Включите в свой рацион красную рыбу, богатые железом овощи и фрукты, орехи.

Как писал OBOZREVATEL, существуют женские стрижки, которые не требуют укладки волос. Они подойдут тем, кто находится в постоянных разъездах или командировках. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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