Секреты макияжа для тех, кому 50: простые правила помогут выглядеть на десять лет моложе. Фото

Макияж после 40 значительным образом отличается от того, который мы делали в 20 или 30. С годами в паспорте появляются морщины, пигментные пятна и обвисшая кожа. Но мы можем оставаться лучшей версией себя и маскировать все недостатки. Если вы будете знать несколько трюков и особенностей возрастной кожи, то сможете дать фору даже молодым красоткам.

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После 30 лет мы постепенно перестаем вырабатывать коллаген, который делает нашу кожу упругой. OBOZREVATEL расскажет о четырех лайфхаках, с помощью которых вы полюбите свой возраст и будете выглядеть на высоте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как правильно красить глаза после 50?

Не используйте кричащие оттенки теней. В данном возрасте кожа на веках истончается и яркие цвета подчеркнут этот момент. Вместо этого выбирайте пастельные и землистые тона. Что касается подводки – не используйте жидкое косметическое средство, которое иногда "трескается" даже на 18-летней коже. Проведите тонкую линию у ресниц черным карандашом. Можно немного растушевать.

Как нанести тональное средство, чтобы оно дольше продержалось?

С возрастом вы обнаружите, что плотный тональный крем не держится так хорошо, как раньше. Если у вас есть темные пятна, сперва нанесите на них консилер, а после и тональное средство. Также сосредоточьтесь на области под глазами, на кончике носа и вокруг него. Кроме того, всегда увлажняйте кожу заранее, используйте праймер для гладкого нанесения или BB-крем.

Как использовать румяна и хайлайтер для более свежего вида?

Эксперты рекомендуют наносить румяна на щеки немного выше, чем вы это делали ранее. Также добавьте розовый оттенок на скулы и переносицу. Этот метод мгновенно подтягивает лицо, заставляя выглядеть моложе. Еще один полезный продукт — хайлайтер. Проведите по нему пальцем и оставьте немного средства на кончике носа, во внутреннем уголке глаз, под бровями.

Как придать сочности губам?

Несмотря на то, что матовые помады очень удобны в использовании, они сушат губы. Выбирайте кремовые консистенции и держитесь подальше от темных и неоновых оттенков. Отдайте предпочтение пыльно-розовой палитре.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие семь правил корейского макияжа придадут образу свежести. Обратите внимание на карамельные румяна, блестящие тени и мейкап губ в двух тонах.

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