Сделают на 10 лет моложе: какие оттенки краски для волос придадут образу свежести и на что обратить внимание. Фото

Новая прическа может помочь кардинально изменить образ и даже зрительно омолодить лицо. Для этого нужно следить за трендами и определиться с цветом волос, который вам подходит.

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Редакторы сайта Styl рассказали о трех самые лучших оттенках, которые подойдут обладательницам темных и светлых волос. Такие эксперименты лучше проводить в салоне, поскольку мастер сможет помочь определиться с покраской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца сарки).

Коричневый с золотистым отливом

Такой цвет идеально подойдет женщинам с темными глазами и оливковым подтоном кожи. Насыщенный шоколадный цвет в сочетании с золотистыми бликами сделает лицо более сияющим и зрительно его омолодит. Блики не должны быть слишком яркими, а только придавать сияния под лучами света.

Бронзовый

Темные у корней волосы, плавно переходящие в более светлый оттенок, – настоящая находка для обладательниц каштанового от природы цвета. Такая покраска выглядит стильно и интересно, а еще ее любят звезды.

Теплый блонд

Красавицам, которые не готовы прощаться с блондом, следует обратить внимание на теплые, золотистые оттенки. Особенно такая покраска будет подходить светлоглазым женщинам. Следует также помнить о правиле: чем естественнее выглядят волосы, тем младше кажется их обладательница.

Ранее OBOZREVATEL писал, какая челка будет самой модной в текущем году. Она подойдет как красавицам с длинными прядями, так и обладательницам коротких волос. Челка визуально вытянет лицо, что позволит сделать его стройнее.

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