Сделают черты утонченными: пять лучших причесок, которые визуально уменьшают лицо. Фото

Нередко удачная прическа может помочь скрыть недостатки и подчеркнуть преимущества на лице. Тщательно подобранная стрижка или стильный окрас помогут дополнить образ, создать правильные акценты и даже визуально омолодить. Но многим женщинам хочется изменить пропорции лица: подчеркнуть скулы, уменьшить щеки или лоб.

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В этом помогут простые манипуляции с волосами, которые могут уменьшить лицо и сделать черты более утонченными. OBOZREVATEL решил рассказать о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Длинная челка

Если природа наградила высоким лбом, но хочется сделать лицо более круглым, длинная челка прекрасно справится с этой задачей. Он скроет часть лица, поэтому визуально оно будет казаться меньше.

Высокий хвост или низкий пучок

Убирая с лица все волосы, может показаться, что на показ выставлены все недостатки, но по сути это не так. Отсутствие прядей у лица поможет заострить все черты, удлинить лицо и зрительно сделать его худее.

Объем

На контрасте объемные волосы помогут визуально уменьшить лицо, ведь на фоне пышной шевелюры черты будут казаться изящнее.

Многослойность

Умелый мастер сможет откорректировать пропорции на лице с помощью волос. Многослойность поможет вытянуть овал лица и сделать его более тонким.

Косой пробор

Поскольку у всех людей лицо – несеметричное, косой пробор может помочь акцентировать внимание на "рабочей стороне" и спрятать ту часть, которая кажется непропорциональной.

Ранее OBOZREVATEL писал о прическах, которые могут испортить волосы. Неправильная укладка лишит пряди блеска и приведет к ломкости.

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