Россиянка не стриглась с 5 лет: как она выглядит. Фото

28-летняя россиянка по имени Анжелика Баранова не стригла свои волосы с пятилетнего возраста. Длина локонов девушки достигает щиколоток и почти касается земли.

Анжелика отмечает, что у нее нет особого ухода за волосами. По ее словам, она моет их всего два раза в неделю и дает высохнуть им естественным путем, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Обладательница длинных волос признается, что иногда ей бывает неудобно, однако это того стоит. Девушка испытывает огромную радость от своих волос.

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"У меня с детства были красивые волосы, поэтому их не остригали с пяти лет. Я никогда не отращивала их специально, просто думала, что так и должно быть ", – рассказывает она.

Анжелика отмечает, что пользуется обычной расческой, чтобы распутать волосы, где они завязались в узелки. Но делает это она аккуратно, поскольку боится выдернуть волосы.

"Все очень просто, минимальный уход. Я промываю волосы два раза в неделю кондиционером для легкого расчесывания, затем сушу естественным путем и очень осторожно расчесываю. Мои близкие, как и я, считают, что длинные волосы выглядят очень красиво",– рассказывает Анжелика.

Отметим, что девушка работает медсестрой, но, несмотря на это активно устраивает себе фотосессии, в которых демонстрирует длинные локоны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 22-летняя "австралийская Рапунцель", стала популярной в сети благодаря своим волосам. В блоге она рассказывает о том, как ухаживает за длинными локонами и делиться бьюти-секретами, как сделать волосы блестящими.