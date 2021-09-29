Австралийка стала звездой TikTok из-за своих волос: в чем секрет. Видео

22-летняя жительница Сиднея, которая известна, как "австралийская Рапунцель", стала популярной в сети благодаря своим волосам. В своем блоге она рассказывает о том, как ухаживает за своими длинными локонами и делиться бьюти-секретами, как сделать волосы блестящими.

Соответствующие ролики она публикует в своем профиле в TikTok. В одном из них тиктокер призналась, что использует ополаскиватель для волос с яблочным уксусом, который изготавливает сама (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Вот так я получаю блестящий эффект на волосах, и они у меня не вьются. Также ополаскиватель с яблочным уксусом помогает осветлить волосы", – сказала она в клипе.

На кадрах видно, как девушка налила небольшое количество яблочного уксуса в кувшин и разбавила его водой. Вскоре она включила в свой распорядок дня полоскание волос после мытья головы.

"Я как обычно смываю волосы водой, наношу ополаскиватель, а затем промываю холодной. Даже после одного такого полоскания волосы уже будут выглядеть лучше, гладкими и блестящими", – сказала "Рапунцель".

Девушка отметила, что моет волосы четыре раза в неделю, однако такой ополаскиватель использует только дважды. Длина ее волос составляет более 1 метра.

Как отмечает издание Healthline, яблочный уксус – это домашнее средство, которое улучшает здоровье кожи головы, укрепляет волосы и усиливает блеск. Все потому что жидкость содержит достаточное количество уксусной кислоты и определенный уровень pH. Богат витаминами В и С.

Видео с советами австралийской "Рапунцель" распространяются по сети молниеносно. А роликом об ополаскивателе с яблочным уксусом посмотрели более 57 тысяч раз.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Одессе девушка по имени Алена Кравченко отрастила волосы длиною почти 2 метра. Она рассказала, как живет и ухаживает за длинными локонами.