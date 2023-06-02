Пять стильных идей маникюра для коротких ногтей: молодят и 'освежают' руки. Фото

Глупо считать, что оригинальный и стильный дизайн можно сделать только на длинных ногтях. Короткая длина с нужным покрытием также придаст шарма рукам. А если добавить в нейл-арт нюдовые цвета и блестки, то ваши руки будут выглядеть свежо и молодо.

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OBOZREVATEL предлагает воспользоваться модными идеями маникюра на короткие ногти. Мы собрали идеи как для праздника, так и для деловых встреч или свиданий (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Нюдовый маникюр с блестящим акцентом

Нюдовые оттенки, особенно нежно-розовый цвет, всегда делают руки моложе. Но чтобы ваш дизайн не казался скучным, используйте немного блесток, страз или переливающегося песка. Светоотражающие частички будут делать ногти визуально длиннее, чем они есть на самом деле.

2. Мраморный принт

Если глянцевое сияние и витиеватые узоры вам уже надоели, покройте мраморный дизайн матовым топом – получится не менее стильно. Это прекрасная идея для маникюра на каждый день. Однако не стоит украшать каждый палец, придерживайтесь правила минимализма.

3. Животный принт

В отличие от одежды с животным принтом, "звериный" маникюр можно носить даже летом. Уже не первый сезон анималистические узоры находятся в топе трендов нейл-арта. Для коротких ногтей самыми востребованными в этом году остаются коровий и тигровый принты, а также перепелиное яйцо.

4. Желейный маникюр

Этот яркий и креативный дизайн будет отличным дополнением к аутфиту на день рождение или для любое мероприятие. Желейные 3D ногти стали невероятно популярными по всему миру, даже знаменитости хотят внести разнообразие в свой образ и поэкспериментировать с покрытием. В желейной технике актуальны такие узоры: капли, волны, фрукты, облака, бабочки цветы.

5. Волны

Идеальный маникюр для коротких ногтей на лето – разноцветные изогнутые линии на нюдовом фоне. Они могут идти по горизонтали или вертикале, быть тонкими или широкими. Вы добавите покрытию стиля, если сделаете волны объемными.

Недавно OBOZREVATEL писал, что такое маникюр "супермоделей". Это тот случай, когда покрытие подойдет под любой образ, для любого случая и сезона. Такой дизайн является фаворитом среди знаменитостей.

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