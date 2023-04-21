Пять секретов суперстойкого макияжа, который не испортит дождь. Фото

У вас запланировано мероприятие, но по прогнозу погоды стоит дождь? Это не повод расстраиваться, ведь можно сделать макияж, который будет хорошо выглядеть даже после сильного ливня и урагана. А для этого вам потребуется всего лишь кремовые румяна, консилер и водостойкая тушь.

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OBOZREVATEL расскажет, каких правил стоит придерживаться, чтобы никакая погода не испортила ваше настроение и внешний вид. Поверьте, результат будет такой же, как после визажиста (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Нанесите основу для макияжа

Основа для макияжа в сочетании с легким увлажняющим тональным средством удержит ваш мейкап немного дольше. Она поможет закрепить и уходовый крем, и тональный, а также сделать тон лица равномерным.

2. Замените сухие румяна, на кремовые

Кремовые румяна впитываются в кожу и не осыпаются. Они станут вашим лучшим другом в дождливую погоду. Но не стоит наносить избыточное количество продукта, используйте немного средства для яблочек щек переносицы.

3. Купите водостойкую тушь для ресниц

Идеальное решение для влажной погоды или отпуска – тушь с пометкой waterproof. Так вы будете уверены, что во время дождя не превратитесь в "панду" и не шокируете окружающих внешним видом. Наносите данный продукт только тогда, когда знаете, что будут осадки.

4. Откажитесь от некачественной помады и блеска

Если вы любите делать акцент на губах в макияже, сначала нанесите карандаш в тон помады, а сверху и основное средство. Так оно дольше продержится. Эксперты не советуют красить губы блеском, к ним будут прилипать волосы, пыль, а также они будут выглядеть, как лед после хоккея.

5. Используйте консилер как основу под тени

Если вам необходимо сделать яркий макияж глаз, сперва нанесите консилер. Подводка и сами тени продержатся на веке дольше и не будут размазываться. Только возьмите за правило, консилер нужно растушевать так, чтобы он полностью "исчез" на коже.

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