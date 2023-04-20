Макияж будет безупречным! Раскрыт модный трюк от звездных визажистов, который заставит кожу сиять. Фото

Идеально ровный тон кожи звезд, сияющий здоровьем, – это не об очень дорогих косметических средствах, а о секретной технике нанесения тонального крема на лицо. Если воспользоваться ею, косметика не "поплывет" из-за жары и останется незаметной.

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Обычно тональник, консиллер и другие продукты на лице выдают неровности кожи. К примеру, акне или широкие поры. Редакторы сайта Papilot раскрыли секрет известных визажистов, позволяющий звездам сиять на красных дорожках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Опытные визажисты знают, что главный враг ровного покрытия – поры. Когда средство забивается туда, его труднее потом смыть или перекрыть.

Чтобы избавиться от этой проблемы, они используют холод. Ни для кого не секрет, что холодная вода и воздух сужают поры, в то время как жара их расширяет.

Тональное средство, пудру или консиллер звездные визажисты наносят заранее охлажденным спонжиком. Прохлада помогает сузить поры и освежить лицо, от чего оно сияет красотой и здоровьем.

Лайфхак на себе может повторить любая красотка в домашних условиях. Даже нелюксовое средство будет ложиться на кожу лучше, если за пол часа до макияжа положить слегка влажный спонжик в пакет и оставить в морозильной камере.

Если спонжика под руками нет или вы привыкли наносить тональный крем руками или кистью, лицо можно умыть холодной водой или провести по нему кубиком льда.

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