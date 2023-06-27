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Пять секретов итальянок, которые позволят даже в жару выглядеть непревзойденно. Фото

Виктория Ряполова
Красота
2 минуты
1,0 т.
Пять секретов итальянок, которые позволят даже в жару выглядеть непревзойденно. Фото

В летний сезон немного тяжелее быть элегантной. Ведь макияж сразу начинает таять, волосы не распустишь, так как через 10 минут они будут мокрыми, да и любимый наряд не наденешь из-за неподходящей ткани. Но даже в удушающую жару итальянки умудряются выглядеть свежо и изящно. Их стильные фишки нужно взять на заметку уже сегодня.

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OBOZREVATEL расскажет, какими лайфхаками пользуются уроженки Италии, которые вызывают зависть у всех модниц. Они, как и француженки, имеют свои хитрости (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Однотонные аутфиты

Несмотря на то, что итальянки сами по себе очень яркие и эмоциональные, они стараются избегать кричащих нарядов. Даже летом эти жгучие женщины выбирают черные обтягивающие платья, которые даже без аксессуаров смотрятся роскошно.

Пять секретов итальянок, которые позволят даже в жару выглядеть непревзойденно. Фото

2. Качественная обувь без высокого каблука

Жара, мощеные итальянские улочки и туфли на высокой шпильке не очень хорошо сочетаются. Чтобы чувствовать себя комфортно и быть готовой к любому повороту событий, дамы из Италии покупают качественные сандали на плоской подошве сдержанного цвета и комбинируют их с любым луком.

Пять секретов итальянок, которые позволят даже в жару выглядеть непревзойденно. Фото

3. Помада

Итальянки даже летом не могут выйти из дома без яркой красной помады. Если их наряд чересчур прост, ситуацию всегда исправит макияж. Матовая помада для зноя – лучший друг.

Пять секретов итальянок, которые позволят даже в жару выглядеть непревзойденно. Фото

4. Мера во всем

Так как эти женщины чувствуют вкус, они не могут выйти на улицу в короткой юбке и с открытым декольте. Итальянки будут выбирать что-то одно. Если у них сегодня есть настроение надеть мини, то для верха возьмут сдержанную блузу из натуральных материалов.

Пять секретов итальянок, которые позволят даже в жару выглядеть непревзойденно. Фото

5. Нюдовый маникюр или отсутствие покрытия

Летом красавицы из государства в форме сапожка стараются дать отдохнуть своих ногтям. Это не говорит о том, что они вообще не ухаживают за руками. Девушки отдают предпочтение нюдовому еле заметному покрытию, или просто аккуратно обрезают кутикулу и подпиливают ногти.

Пять секретов итальянок, которые позволят даже в жару выглядеть непревзойденно. Фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом 2023 года на пике популярности будет ковбойский стиль, барбикор и балеткор. Также актуальный в этом сезоне стиль под названием "тихая роскошь". Чтобы подробнее узнать про него – переходите по ссылке.

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