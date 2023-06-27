Пять секретов итальянок, которые позволят даже в жару выглядеть непревзойденно. Фото

В летний сезон немного тяжелее быть элегантной. Ведь макияж сразу начинает таять, волосы не распустишь, так как через 10 минут они будут мокрыми, да и любимый наряд не наденешь из-за неподходящей ткани. Но даже в удушающую жару итальянки умудряются выглядеть свежо и изящно. Их стильные фишки нужно взять на заметку уже сегодня.

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OBOZREVATEL расскажет, какими лайфхаками пользуются уроженки Италии, которые вызывают зависть у всех модниц. Они, как и француженки, имеют свои хитрости (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Однотонные аутфиты

Несмотря на то, что итальянки сами по себе очень яркие и эмоциональные, они стараются избегать кричащих нарядов. Даже летом эти жгучие женщины выбирают черные обтягивающие платья, которые даже без аксессуаров смотрятся роскошно.

2. Качественная обувь без высокого каблука

Жара, мощеные итальянские улочки и туфли на высокой шпильке не очень хорошо сочетаются. Чтобы чувствовать себя комфортно и быть готовой к любому повороту событий, дамы из Италии покупают качественные сандали на плоской подошве сдержанного цвета и комбинируют их с любым луком.

3. Помада

Итальянки даже летом не могут выйти из дома без яркой красной помады. Если их наряд чересчур прост, ситуацию всегда исправит макияж. Матовая помада для зноя – лучший друг.

4. Мера во всем

Так как эти женщины чувствуют вкус, они не могут выйти на улицу в короткой юбке и с открытым декольте. Итальянки будут выбирать что-то одно. Если у них сегодня есть настроение надеть мини, то для верха возьмут сдержанную блузу из натуральных материалов.

5. Нюдовый маникюр или отсутствие покрытия

Летом красавицы из государства в форме сапожка стараются дать отдохнуть своих ногтям. Это не говорит о том, что они вообще не ухаживают за руками. Девушки отдают предпочтение нюдовому еле заметному покрытию, или просто аккуратно обрезают кутикулу и подпиливают ногти.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом 2023 года на пике популярности будет ковбойский стиль, барбикор и балеткор. Также актуальный в этом сезоне стиль под названием "тихая роскошь". Чтобы подробнее узнать про него – переходите по ссылке.

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