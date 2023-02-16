Пять главных трендов макияжа в 2023 году: их должны знать все модницы. Фото

В 2023 году в мире визажа произошли некоторые изменения, задавшие новый вектор модным тенденциям. В прошлом году акцент в макияже часто создавали блестки и цвета, а уже в этом сезоне упор будет делаться на естественность и индивидуальность.

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В небытие отошла мода на "идеальное" лицо с пухлыми губами, графическими бровями и ярким макияжем глаз, которая стремилась создать одинаково совершенные черты. По словам редакторов польского сайта Zwierciadlo, в тренде сейчас все, что подчеркнет природную красоту (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свежесть и природность

В 2023 году следует отказаться от избытка слоев косметики в пользу нежного, почти незаметного тона на коже, что подчеркнет свежесть и молодость. Уход за лицом и увлажнение станут важнее четко очерченного контура и маскировки синяков консиллером.

Следует помнить, что особенности кожи – веснушки, покраснения на щеках, родинки – всегда выглядят лучше толстого слоя тонального средства, который искусственно создает иллюзию идеальной кожи.

Брови

Несмотря на тренд на естественность, брови в этом сезоне можно подбирать под свой стиль. Не всем подходят широкие и густые формы, поэтому можно смело экспериментировать и не бояться узких и светлых "нитей". Важно, чтобы на лице брови выглядели гармонично.

Губы с металлическим бликом

Едва ли не единственным ярким хитом этого года станут губы. В прошлый раз визажисты создавали яркий макияж глаз с металлическими продуктами, а уже скоро в моду ворвется аналогичный тренд на губную помаду.

Сияние много не бывает

Мы уже выяснили, что увлажненная и сияющая кожа будет выглядеть более стильно, чем слой косметики на лице, но что делать, если блеска не хватает? В холодное время года или из-за обезвоживания лицо может потерять блеск, поэтому лучше иметь под рукой хайлайтер.

Лапки паука

Наращенные ресницы постепенно теряют свою актуальность из-за неестественного эффекта, однако можно визуально загустить ресницы с помощью всего одной туши. Для этого несколько ресниц нужно слепить в один пучок с помощью пальцев или пинцета. Глаза сразу выглядят больше, а взгляд – эффектнее.

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