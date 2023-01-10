Продержится весь день: пять секретов зимнего макияжа, которые нужно знать

Зима и лето – это настоящее испытание для нашей кожи. В жару косметические средства на нашем лице в буквальном смысле плавятся, а в холод кожа пересушивается и краснеет. Особенно сложно делать мейкап, который продержится в снегопад. Но если знать несколько лайфхаков, речь о которых пойдет ниже, вы не будете считать задачу "сделать стойкий зимний макияж" невыполнимой.

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OBOZREVATEL собрал для вас пять советов, благодаря которым вы полюбите холодный сезон и будете выглядеть на все сто даже в сильные морозы.

1. Плотный тон и маскировка зон покраснения

Прежде чем наносить тональную основу на лицо, нужно подготовить кожу. Сделайте увлажняющую маску или используйте увлажняющий крем. После этой процедуры хорошо распределите на лице плотный тональный крем. Если у вас локально краснеют определенные зоны лица, заранее нанесите консилер на эти области.

2. Пудра сверху тональной основы

После плотного слоя тонального крема "запечатайте" его пудрой. Это создаст некую "термопрослойку" между кожей и внешним миром, обеспечит стойкость основы.

3. Водостойкая или термостойкая тушь

Зимой у многих от ветра и мороза повышается слезоточивость. Поэтому очень актуальной будет косметика с пометкой "water resistant". Как вариант можно приобрести термотушь – это средство смывается только водой, температура которой должна быть выше 38 градусов.

4. Карандаш для глаз на гелевой основе

Гелевые карандаши идеально подходят не только для создания ультрамодных растушеванных стрелок и дымчатого эффекта в макияже глаз, но и для стойкости вашего мейкапа зимой. Они лучше других выдержат испытание морозом.

5. Бальзам для губ вместо блеска

Идеальным вариантом для зимы остается бальзам, который будет увлажнять и ухаживать за кожей губ. Если хочется чего-то нового и эффектного – используйте помаду с кремовой структурой, нанеся немного пудры для матового эффекта, или бальзама для губ для сияющего эффекта.

Недавно OBOZREVATEL писал, как сделать макияж Мэрилин Монро. Она известна выразительным взглядом и сочными красными губами. Визажист звезды имел секрет, который придал актрисе большей привлекательности. Чтобы узнать этот лайфхак – читайте наш материал.

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