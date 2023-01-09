Прическа звезды ''Уэнздей'' будет самой модной в 2023 году: кому подойдет удлиненный шегги-боб

Главная героиня сериала "Уэнздей" Дженна Ортега перед Новым годом кардинально сменила имидж и решилась небрежную прическу шегги-боб. Именно она, полагают эксперты, станет самой популярной стрижкой 2023 года.

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Перед новогодними праздниками на смелые перемены решились на 550% больше девушек, чем в 2022 году. Об этом рассказали редакторы французского модного глянца Grazia (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам стилистов, "рубленый боб" пользуется наибольшей популярностью в салонах. Он подходит для обладательниц почти всех типов волос.

Изюминка шегги-боба заключается в его многослойности. Волосы небрежно стригутся несколькими слоями, образуя объем.

Пушистый на макушке боб зауживается книзу, где пряди спадают до плеч. Делать такую сложную прическу нужно в парикмахерской, потому что ее легко испортить.

Дженна Ортега добавила к своему образу челку, которая разделяется по пробору. Ее волосами занимался известный стилист Дэвид Станвелл.

Новый образ звезды собрал почти 20 млн. лайков, что говорит об одобрении общества и восторге от ее новой стрижки.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядеть младше благодаря прическе. Звездные стилисты дали несколько советов.

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