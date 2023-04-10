Прическа может выдать все секреты? ''Вирусная теория'' из TikTok озадачила пользователей во всем мире. Видео

В последнее время TikTok заполонила так называемая "теория волос", ставшая вирусной во всем мире. Красавицы в сети демонстрируют, что разная укладка и прически могут многое рассказать о личности и кардинально изменить мнение окружающих о вас.

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Теория настолько красноречива, что озадачила многих пользователей, наблюдающих за вирусным трендом. Подробнее его описали редакторы Vanity Fair (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Суть популярной теории в том, что волосы можно укладывать насколько по-разному, что создается противоположное впечатление о человеке. Девушки сидят в одинаковых позах, с тем же макияжем и выражением лица, однако прически на их головах кардинально изменяют их внешность.

Так, пользователи сети заметили некоторую закономерность, а основательница известного салона The Glasshouse Salon and Spa Кэролайн Брукс объяснила, как это работает.

По ее словам, распущенные волосы указывают на спокойный подход к красоте и непринужденности. Без внимания свои волосы могут оставлять женщины, уверенные в себе и своей красоте.

Высокий или низкий хвост – функциональная и практичная прическа. Она говорит о том, что женщина любит выглядеть элегантно, однако ее род деятельности требует собранных волос.

Закрепленная "крабиком" прическа очень легка в исполнении, но смотрится стильно и изящно. Она может выдать творческую личность, любящую эксперименты, но сохраняющую практический подход.

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