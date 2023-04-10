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Прическа может выдать все секреты? "Вирусная теория" из TikTok озадачила пользователей во всем мире. Видео

Катерина Малай
Красота
1 минута
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Прическа может выдать все секреты? 'Вирусная теория' из TikTok озадачила пользователей во всем мире. Видео

В последнее время TikTok заполонила так называемая "теория волос", ставшая вирусной во всем мире. Красавицы в сети демонстрируют, что разная укладка и прически могут многое рассказать о личности и кардинально изменить мнение окружающих о вас.

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Теория настолько красноречива, что озадачила многих пользователей, наблюдающих за вирусным трендом. Подробнее его описали редакторы Vanity Fair (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Суть популярной теории в том, что волосы можно укладывать насколько по-разному, что создается противоположное впечатление о человеке. Девушки сидят в одинаковых позах, с тем же макияжем и выражением лица, однако прически на их головах кардинально изменяют их внешность.

Так, пользователи сети заметили некоторую закономерность, а основательница известного салона The Glasshouse Salon and Spa Кэролайн Брукс объяснила, как это работает.

Прическа может выдать все секреты? ''Вирусная теория'' из TikTok озадачила пользователей во всем мире. Видео

По ее словам, распущенные волосы указывают на спокойный подход к красоте и непринужденности. Без внимания свои волосы могут оставлять женщины, уверенные в себе и своей красоте.

Высокий или низкий хвост – функциональная и практичная прическа. Она говорит о том, что женщина любит выглядеть элегантно, однако ее род деятельности требует собранных волос.

Прическа может выдать все секреты? ''Вирусная теория'' из TikTok озадачила пользователей во всем мире. Видео

Закрепленная "крабиком" прическа очень легка в исполнении, но смотрится стильно и изящно. Она может выдать творческую личность, любящую эксперименты, но сохраняющую практический подход.

Ранее OBOZREVATEL писал о секретах голливудской укладки, которые легко повторить. Ими пользуются известные красотки.

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