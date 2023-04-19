Превратят в эффектную красотку! Пять лучших причесок для тех, кто ненавидит укладку. Фото

Идеальная прическа без стайлинговых средств – это реально, если заранее позаботиться о стрижке. Можно забыть про лак для фиксации, мусс и даже фен, выбрав один из 5 выигрышных вариантов.

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Это не только сэкономит время каждый раз после мытья или перед выходом из дома, но и сохранит деньги. OBOZREVATEL решил рассказать о стрижках, которые выглядят эффектно без лишних манипуляций с волосами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пикси

Короткая пикси – идеальный вариант для красавиц, у которых нет времени на укладку, ведь короткие пряди быстро высыхают и сразу ложатся так, как было запланировано парикмахером. Волосы не закручиваются в разные стороны, не торчат и не нуждаются в многоступенчатом уходе.

Рваный каскад

Красавицы, не готовые прощаться с длиной, могут обратить внимание на рваный каскад. Многослойная стрижка подойдет женщинам, стремящимся к стильной неопрятности. Даже если во время сна несколько прядей закрутятся, это только придаст прическе эффектности.

Боб

Один из основных эффектов укладки, которого стремятся достичь, – объемная шевелюра. Если заранее позаботиться о стрижке, которая создаст этот объем, можно отказаться от расчески-браш и фена. Такой прической является классический или удлиненный боб с укороченными сзади прядями.

Каре

Элегантное каре не требует особого ухода. Если волосы от природы прямые и здоровые, их не нужно выпрямлять дополнительно или вкладывать в изящную прическу.

Сессун

Винтажная стрижка сессун после каждого мытья головы будет выглядеть так, как после салона. Ее не нужно тщательно причесывать и закреплять стайлинговыми продуктами, ведь ровно подстриженные пряди сами будут ложиться в лаконичную прическу.

Ранее OBOZREVATEL писал о трех лучших стрижках для тонких волос. Существуют прически, которые помогут визуально придать прядям объем и плотность, а соответственно и "омолодить" внешний вид.

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