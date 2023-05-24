Превращают в 'старух'! Четыре худших прически для женщин после 30 лет. Фото

С возрастом структура и качество волос заметно меняются. Снижение уровня эстрогена и прогестерона влияет на то, что уходит густота шевелюры. Пряди становятся более ломкими, а их цвет – тусклым. Кроме того, отражаются возрастные изменения и на лице: морщинки, пигментация, тонкость и бледность кожи. Однако все это можно скрыть при помощи правильно подобранной стрижки. А вот если сделать прическу из списка "Запрещено после 30-ти", то можно лишь подчеркнуть все недостатки и "неидеальности".

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с такими коварными стрижками. Их не стоит делать, если хотите выглядеть моложе.

Каре с короткой ровной челкой

Такая стрижка будет делать лицо визуально больше, а линия челки подчеркнет морщины на лбу. Мало на ком такая прическа смотрится стильно и привлекательно. Если же вы фанатка челки и вам ну очень не хочется с ней прощаться, то присмотритесь к ее рваной или косой вариации.

Стрижка "под мальчика"

На самом деле, короткие стрижки на дамах постарше выглядят очень даже дорого и элегантно. Однако делать ультракороткий базз-кат или пикси – крайне рисковая затея, которая может закончится провалом. Стилисты рекомендуют выбирать "золотую середину" – делать укороченный боб или градуированное каре. Волосы тоже будут короткими, но при этом еще и объемными, что позволит выглядеть моложе.

Симметрия

Симметричные стрижки а-ля "горшок" или, как ее еще называют, "шапочка" – уже давно неактуальный вариант, который на дамах после 30-ти выглядит нелепо. Однако главный недостаток такой прически – это то, что она подчеркивает все возрастные моменты на лице, делая их более заметными для окружающих. А вот ассиметричные стрижки – очень удачный вариант для красоток 30+.

Длинные волосы с ровным срезом

Как мы уже писали выше, с возрастом структура волос портится. У всех это происходит индивидуально, но чем старше становится женщина, тем хуже выглядят ее длинные локоны. Поэтому желание сохранить длину не является разумным. Лучше попрощаться с "уставшими" прядями и ровным срезом, а вместо этого сделать среднюю длину с градуировкой или удлиненное каре.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о прическах "богатой девочки". Они позволят выглядеть роскошно, даже если у вас совсем нет времени на укладку. Все подробности и фото – в нашем материале.

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