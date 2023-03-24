Полный провал! Рианна, Майли Сайрус и другие: пять знаменитостей, которые опозорились ужасным маникюром. Фото

Знаменитостей тяжело понять. Они могут потратить 25 тысяч долларов на маникюр, чтобы накрасить ногти лаком, состоящим из 267-каратных черных бриллиантов, или вообще не заморачиваться о покрытии. Фотографам хоть раз в своей карьере, да пришлось запечатлеть ужасное состояние ногтей известных личностей.

Видео дня

OBOZREVATEL нашел кадры, на которых селебрити предстали с руками, будто бы после викенда на огороде. Все мы люди и не успеваем привести себя в порядок (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Шакира

Казалось бы, у Шакиры есть возможность делать маникюр у лучших мастеров мира. Однако колумбийская певица однажды опозорилась, показав неухоженные руки с черным лаком на ногтях, который практически слез. Но, возможно, она хотела повторить стиль своей блузы.

Рианна

Любительница эпатажа Рианна часто экспериментирует с маникюром. Она перепробовала всевозможные формы ногтей, дорогие и дешевые лаки, самые необычные дизайны. Золотистый маникюр с экстремально длинными ногтями фанаты запомнили надолго. Легендарной исполнительнице получилось удивить публику.

Майли Сайрус

У исполнительницы нашумевшего хита "Flowers" не всегда хватает времени, чтобы посетить мастера маникюра. В таких случаях, по всей вероятно, Майли достает первый попавшийся лак и на скорую руку наносит на обрезанные под корень ногти. Не сказать, что выглядит ужасно, но немного странно видеть мировую звезду с красным облупившимся покрытием.

Бритни Спирс

41-летняя певица славится не только своими скандальными выходками, но и пугающим маникюром, с которым время от времени появляется на публике. Артистка однажды вышла в свет с искусанными ногтями и кровоточащими заусенцами. Стоит отметить, что поп-дива вовсе не стеснялась продемонстрировать свою "натуральность".

Моника Беллуччи

Одна из самых красивых женщин планеты иногда тоже пропускает назначенное время маникюра. В таком случае ей приходится идти на мероприятие с натуральными ногтями. Все бы хорошо, если бы не грязь и отросшая кутикула.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, из-за каких ошибок в маникюре ногти кажутся неухоженными. Чтобы окружающие восхищались элегантным дизайном, важно подобрать нужную форму и не переусердствовать с вычурностью.

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