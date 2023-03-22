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Не делайте так! Три ошибки в маникюре, из-за которых ногти будут казаться неухоженными. Фото

Анна Кравчук
Красота
2 минуты
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Не делайте так! Три ошибки в маникюре, из-за которых ногти будут казаться неухоженными. Фото

Образ всегда состоит из деталей. Моменты, которые нам кажутся незначимыми и вовсе незаметными, могут привлечь чье-то внимание, и здесь важно в каком контексте: негативном или позитивном. Так, неухоженный или безвкусный маникюр способен испортить впечатление даже от самого стильного и изысканного аутфита.

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Качественный и красивый маникюр – это, прежде всего, не о моде, а о здоровье. Поэтому OBOZREVATEL предлагает запомнить три ошибки в мире нейл-арта и никогда их не совершать.

Неудачная форма ногтей

Не делайте так! Три ошибки в маникюре, из-за которых ногти будут казаться неухоженными. Фото

Не самая красивая форма ногтей может быть врожденной проблемой, но это не значит, что ее нельзя исправить. Например, широкие ногти можно подпилить, сузив их к кончикам и сделав таким образом визуально тоньше и длиннее. Кроме того, добиться такого же эффекта можно при помощи правильно подобранного оттенка лака и дизайна. Лучший вариант – делать геометрический дизайн с использованием вертикальных полос. А вот использование горизонталей, как можно увидеть на фото, усугубит ситуацию и придаст ногтям неухоженный вид.

Вычурный дизайн

Не делайте так! Три ошибки в маникюре, из-за которых ногти будут казаться неухоженными. Фото

Если вы фанатка стразов и ярких рисунков – не беда. Главное никогда не забывать, что изобилие всего – это всегда плохо. Особенно в маникюре, где последние несколько сезонов преобладают минималистичные тенденции. Аккуратные узоры и разумное использование дополнительных объемных элементов на ногтях не испортят ваш образ, а вот вычурность и желание сделать "побогаче" могут поспособствовать провалу. 

Некачественный маникюр 

Не делайте так! Три ошибки в маникюре, из-за которых ногти будут казаться неухоженными. Фото

Выбирайте своего нейл-мастера тщательно. Смотрите не только на фото работ, которые можно улучшить при помощи фотошопа и фильтров, но и на видео. Испортить хорошие ногти плохим маникюром очень легко. Неподрезанная кутикула, или наоборот, слишком сильно подрезанная, криво подпиленные ногти – проблема не только в отсутствии эстетики, но и во вреде здоровью. А если ко всему этому добавить неравномерно нанесенный яркий лак, получается взрывная смесь, которая вам точно не нужна. 

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