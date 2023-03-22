Не делайте так! Три ошибки в маникюре, из-за которых ногти будут казаться неухоженными. Фото

Образ всегда состоит из деталей. Моменты, которые нам кажутся незначимыми и вовсе незаметными, могут привлечь чье-то внимание, и здесь важно в каком контексте: негативном или позитивном. Так, неухоженный или безвкусный маникюр способен испортить впечатление даже от самого стильного и изысканного аутфита.

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Качественный и красивый маникюр – это, прежде всего, не о моде, а о здоровье. Поэтому OBOZREVATEL предлагает запомнить три ошибки в мире нейл-арта и никогда их не совершать.

Неудачная форма ногтей

Не самая красивая форма ногтей может быть врожденной проблемой, но это не значит, что ее нельзя исправить. Например, широкие ногти можно подпилить, сузив их к кончикам и сделав таким образом визуально тоньше и длиннее. Кроме того, добиться такого же эффекта можно при помощи правильно подобранного оттенка лака и дизайна. Лучший вариант – делать геометрический дизайн с использованием вертикальных полос. А вот использование горизонталей, как можно увидеть на фото, усугубит ситуацию и придаст ногтям неухоженный вид.

Вычурный дизайн

Если вы фанатка стразов и ярких рисунков – не беда. Главное никогда не забывать, что изобилие всего – это всегда плохо. Особенно в маникюре, где последние несколько сезонов преобладают минималистичные тенденции. Аккуратные узоры и разумное использование дополнительных объемных элементов на ногтях не испортят ваш образ, а вот вычурность и желание сделать "побогаче" могут поспособствовать провалу.

Некачественный маникюр

Выбирайте своего нейл-мастера тщательно. Смотрите не только на фото работ, которые можно улучшить при помощи фотошопа и фильтров, но и на видео. Испортить хорошие ногти плохим маникюром очень легко. Неподрезанная кутикула, или наоборот, слишком сильно подрезанная, криво подпиленные ногти – проблема не только в отсутствии эстетики, но и во вреде здоровью. А если ко всему этому добавить неравномерно нанесенный яркий лак, получается взрывная смесь, которая вам точно не нужна.

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