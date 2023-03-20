250 тыс. долларов! Как выглядит самый дорогой в мире лак для ногтей, который стоит как роскошная квартира в Киеве. Фото

Поход на маникюр – настоящий праздник для любой девушки. Свежий дизайн добавляет дополнительных баллов к настроению и уверенности. А когда на ваших руках лак, стоимостью, как авто или квартира в элитном районе Киева, вы будете чувствовать себя как минимум женой шейха.

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OBOZREVATEL хочет показать, как выглядят самые дорогие лаки в мире и в чем их особенность. Мировые звезды не скупятся отдать целое состояние за сверкающий маникюр (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Amor 24

Цена такого покрытия составляет 5 тыс. долларов. С таким маникюром пришла на церемонию вручения премии "Грэмми" в 2012 году поп-звезда Рианна. Золотой лак с эффектом металлик отлично дополнил платье певицы от Armani и стал идеальным завершающим штрихом ее гламурного образа. С тех пор Amor 24 является фаворитом многих знаменитостей, таких как Зендея, Бейонсе, Майли Сайрус. Его уникальная формула позволяет продержаться на ногтях до 3 недель без сколов.

2. Encapsulation

Цена такой услуги составляет 32 тыс. долларов. Это уникальная и инновационная техника нейл-арта, разработанная знаменитым мастером по маникюру Лейтоном Денни. Он использовал гелевое покрытие, которое наносил на разнообразные материалы – блестки, мелкие металлические предметы, засушенные цветы. Результатом трудов Денни является единственный в своем роде многомерный дизайн, который придает ногтям текстуру и глубину.

3. Iced Manicure

Стоит данное удовольствие 51 тыс. долларов. Техника маникюра заключается в том, что опытный мастер, используя уникальную смесь высококачественных материалов, в том числе кристаллов Swarovski и бриллиантов, аккуратно наносит их на ногти. В результате получается королевский дизайн, который привлечет внимание где-либо, куда бы вы не пошли.

4. Gold Rush Couture

За такой лак вам нужно отдать 130 тыс. долларов. Он входит в коллекцию под названием "Chrome Collection", в которой превалируют мерцающие бьюти-средства и продукты с оттенком металлик. Это один из самых популярных лаков для ногтей среди знаменитостей. Gold Rush Couture устойчивый к сколам, его можно носить больше месяца без повреждений.

5. Black Diamond

Первое место в нашей подборке занимает именно этот лак, который стоит как роскошная четырехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом в центре Киева. Если вы захотите приобрести Black Diamond, вам придется выложить за него 250 тыс. долларов.

В чем уникальность данного лака?

Это покрытие считается самым дорогостоящим в мире, а маникюр с ним стоит 25 тыс. долларов. Этот роскошный лак для ногтей состоит из 267-каратных черных бриллиантов, придающих ему уникальный мерцающий эффект. Дизайн с таким продуктом носила певица, актриса и модельер Келли Осборн.

Стоит отметить, что компания Azature, которая изобрела Black Diamond, известна производством высококачественных украшений и аксессуаров с черными бриллиантами.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что маникюр Milkshake Nails внезапно ворвался в тренды 2023 года. Это минималистичный и вкусный дизайн, вдохновленный молочным напитком. Он выглядит утонченно и деликатно, подходит под любой стиль одежды и для любого мероприятия.

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