Полная безвкусица: какой маникюр давно вышел из моды и выглядит дешево. Фото

Залог хорошего маникюра – ухоженные ногти и стильный дизайн. Не любая идея будет актуально выглядеть на ногтях, ведь в мире нейл-арта существуют свои тренды и антитренды.

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По соцсетям известных мастеров и ноготкам звезд можно легко определить, какой маникюр устарел. OBOZREVATEL решил рассказать о потерявших актуальность дизайнах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Декор на ногтях

Чрезмерные украшения – пирсинг, шипы, наклейки и объемные стразы – на ноготках делают маникюр дешевым и выдают безвкусицу.

Рисунки зверей и людей

Мультипликационные изображения зайчиков, мишек, людей или других персонажей уже давно выглядят устаревшими. Такой маникюр может многое рассказать о предпочтениях его обладательницы, однако вовсе не указывает на ее чувство стиля.

Стилеты

В предыдущие годы на пике популярности были длинные ногти острой формы, видневшиеся издалека. Сейчас стилеты – это максимум о желании привлечь внимание, однако в моде этого года простота и комфорт, что совсем не вяжется со смелым маникюром.

Монохромная втирка

Когда-то блестящая втирка, делавшая ноготки "зеркальными", была очень популярной, однако времена ее славы давно прошли. Сейчас стильно смотрится частичное втирание в минималистическом дизайне.

Как писал OBOZREVATEL, минималистические тенденции в маникюре доминируют. Нейл-арт в излишнем стиле идет на второй план, а на его место приходит "спокойная" классика. В том числе и так называемые "ногти богатой девушки".

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