Как сделать грудь упругой: фитнес-блогер показала любимый трюк звезд

Популярная фитнес-блогер из Дубай Даная Мерсер показала фирменные позы, которые помогают многим знаменитостям получаться эффектнее на фото в купальниках. Она доказала, что грудь может выглядеть на снимках намного красивее, если знать, куда деть руки.

33-летняя инфлюенсер опубликовала видео на личной страничке в Instagram, в котором раскрыла секреты упругой груди на фотографиях. Она хотела не только поделиться полезной информацией, но и обратить внимание подписчиц на то, что картинка в соцсетях, сделанная под правильным ракурсом, отличается от реальной жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На снимках многих звезд в бикини можно заметить, что они фотографируются с поднятыми вверх руками. Это создает эффект подъема груди и добавляет им упругости. К тому же, такой прием делает силуэт более тонким и подчеркивает талию.

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"Руки вверх, плечи назад, одно бедро в сторону и не дышите – бац, все получилось",– написала Даная.

Еще один лайфхак – руки поперек. Скрестите одну руку, подложив ее под грудь, а второй прижмитесь к телу и поднесите ее к лицу. Не забывайте втягивать живот и отводить бедра слегка назад. Бюст стал на пару размеров больше, не так ли?

Также блогер отметила, что красота груди напрямую зависит от выбора купальника. Если вы не используете пуш-ап, то Даная советует поиграться с бретельками бюстгальтера. Если надеть их крест-накрест, то можно визуально увеличить грудь. Также можно надеть обе бретели на одно плечо – эффект такой же.

Ранее OBOZREVATEL писал, как правильно застегивать вещи с пуговицами, чтобы не оголялась грудь. Этот лайфхак помогает предотвратить модный конфуз и спасает рубашку, которая немного узкая в бюсте.