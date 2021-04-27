Плетение у лица стало модной прической этой весной. Фото

Тренды из 90-х не дают о себе забывать, ведь укладка с плетением аккуратных косичек у лица признана самой стильной прической весны-лета 2021.

Поклонницей этой тенденции стала всемирно известная модель Джиджи Хадид, которая именно с таким плетением появилась на своем 26-м дне рождения. Прическая получилась максимально легкой и воздушной, пишет издание Elle (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Как сделать прическу в домашних условиях:

Чтобы попробовать на себе модное плетение, вовсе необязательно обращаться ща помощью к опытным стилистам. Можно попробовать обойтись собственными силами. Для этого необходимо запастись тонкими эластичными резинками и спреем для стайлинга.

Пошаговая инструкция:

Отделите две пряди у лица, визуально разделите их на отрезки длиной 3-4 см, а затем закрепите волосы в этих местах резинками.

После этого зафиксируйте укладку лаком для волос несильной фиксации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в этом сезоне стрижка боб не выходит из трендов и продолжает покорять модниц. Стилисты уверены, что эта прическа подходит всем без исключения. Главное – правильно подобрать ее под форму лица, учитывая высоту лба и длину шеи.