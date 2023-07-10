Ногти цвета черничного молока: новый тренд маникюра покорил TikTok и вызвал восторг у модниц во всем мире. Фото

Даже не пытайтесь угнаться за всеми свежими трендами в мире нейл-арта. За последний месяц их было настолько много, что для реализации каждого из них придется менять дизайн каждые три дня. Однако на пике популярности сейчас маникюр в оттенке "черничное молоко". Это форма очень бледного молочно-голубого цвета, одновременно сдержанного и оригинального – идеальное решение на летний сезон.

Видео дня

Маникюр в этом оттенке уже стал звездой в TikTok. Видео с хэштегом blueberry milk nails собрали в суме больше 10 миллионов просмотров, а количество поисковых запросов в Google увеличились на 294% за один месяц. OBOZREVATEL расскажет, в чем же уникальность этого трендового нейл-арта.

Черничные молочные ногти имеют такую же кремово-белую основу, как и молочные, но с добавлением прохладного голубого цвета. Молочная основа является ключевой частью маникюра, поскольку она не позволяет пастельному голубому цвету выглядеть плоским.

Многие публичные персоны уже стали поклонницами этого воздушного кремового оттенка. Например, актриса Кейт Хадсон сделала молочно-голубые ногти на показе Giorgio Armani Privé в рамках Парижской недели высокой моды, ее коллега Зендая показалась с таким нейл-артом на показе мужской коллекции Louis Vuitton весна-лето 2024, а модель София Ричи и певица Дуа Липа похвастались этим оттенком в Instagram. Список длинный, и он не ограничивается знаменитостями.

Как можно увидеть в социальных сетях, у разных пользователей цвет немного отличается, что не отменяет основной идеи глубокого молочно-голубого оттенка.

Конечно, чтобы выделиться из толпы, можно поэкспериментировать с дизайном в этом оттенке. Предлагаем накрасить два-три ногтя полностью в светло-голубой оттенок, а на остальных сделать френч, однако с использованием этого же цвета, а не традиционного белого.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что животные принты вновь ворвались в список трендов 2023 года. Эта тенденция радует нас своей дерзостью и эффектностью не только в одежде, но и в нейл-арте. Если вам кажется, что "леопард" – это признак безвкусицы и вульгарности, то поспешим развеять этот миф. При правильной подаче такой узор выглядит исключительно смело и стильно. Актуальные идеи "леопардового" маникюра на лето 2023 – смотрите в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!