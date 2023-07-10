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Ногти цвета черничного молока: новый тренд маникюра покорил TikTok и вызвал восторг у модниц во всем мире. Фото

Анна Кравчук
Красота
2 минуты
321
Ногти цвета черничного молока: новый тренд маникюра покорил TikTok и вызвал восторг у модниц во всем мире. Фото

Даже не пытайтесь угнаться за всеми свежими трендами в мире нейл-арта. За последний месяц их было настолько много, что для реализации каждого из них придется менять дизайн каждые три дня. Однако на пике популярности сейчас маникюр в оттенке "черничное молоко". Это форма очень бледного молочно-голубого цвета, одновременно сдержанного и оригинального – идеальное решение на летний сезон.

Видео дня

Маникюр в этом оттенке уже стал звездой в TikTok. Видео с хэштегом blueberry milk nails собрали в суме больше 10 миллионов просмотров, а количество поисковых запросов в Google увеличились на 294% за один месяц. OBOZREVATEL расскажет, в чем же уникальность этого трендового нейл-арта.

Черничные молочные ногти имеют такую же кремово-белую основу, как и молочные, но с добавлением прохладного голубого цвета. Молочная основа является ключевой частью маникюра, поскольку она не позволяет пастельному голубому цвету выглядеть плоским.

Ногти цвета черничного молока: новый тренд маникюра покорил TikTok и вызвал восторг у модниц во всем мире. Фото
Ногти цвета черничного молока: новый тренд маникюра покорил TikTok и вызвал восторг у модниц во всем мире. Фото

Многие публичные персоны уже стали поклонницами этого воздушного кремового оттенка. Например, актриса Кейт Хадсон сделала молочно-голубые ногти на показе Giorgio Armani Privé в рамках Парижской недели высокой моды, ее коллега Зендая показалась с таким нейл-артом на показе мужской коллекции Louis Vuitton весна-лето 2024, а модель София Ричи и певица Дуа Липа похвастались этим оттенком в Instagram. Список длинный, и он не ограничивается знаменитостями.

Ногти цвета черничного молока: новый тренд маникюра покорил TikTok и вызвал восторг у модниц во всем мире. Фото
Ногти цвета черничного молока: новый тренд маникюра покорил TikTok и вызвал восторг у модниц во всем мире. Фото

Как можно увидеть в социальных сетях, у разных пользователей цвет немного отличается, что не отменяет основной идеи глубокого молочно-голубого оттенка.

Ногти цвета черничного молока: новый тренд маникюра покорил TikTok и вызвал восторг у модниц во всем мире. Фото
Ногти цвета черничного молока: новый тренд маникюра покорил TikTok и вызвал восторг у модниц во всем мире. Фото

Конечно, чтобы выделиться из толпы, можно поэкспериментировать с дизайном в этом оттенке. Предлагаем накрасить два-три ногтя полностью в светло-голубой оттенок, а на остальных сделать френч, однако с использованием этого же цвета, а не традиционного белого.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что животные принты вновь ворвались в список трендов 2023 года. Эта тенденция радует нас своей дерзостью и эффектностью не только в одежде, но и в нейл-арте. Если вам кажется, что "леопард" – это признак безвкусицы и вульгарности, то поспешим развеять этот миф. При правильной подаче такой узор выглядит исключительно смело и стильно. Актуальные идеи "леопардового" маникюра на лето 2023 – смотрите в нашем материале.

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