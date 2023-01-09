Маникюр Lip Gloss стал новым трендом 2023 года: чем особенный и при чем тут блеск для губ. Фото

Волна минимализма захлестнула индустрию красоты. Попал под нее и мир нейл-арта. Влиятельные мастера в этой сфере уверяют: вместо того, чтобы полагаться на украшения, которые могут легко наскучить, лучше сделать простой маникюр с блестящим глянцевым покрытием. Именно такая идея лежит в основе техники Lip Gloss, которая набирает обороты с конца 2022 года и обещает стать одним из самых популярных трендов 2023-го.

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Название, что переводится как "блеск для губ", подталкивает нас к главной идее этого маникюра – сделать ногти максимально блестящими. Не путайте это с шиммером, стразами и прочими пайетками. Речи именно о создании эффекта "блеска для губ", но на ногтях. OBOZREVATEL разобрался и собрал несколько примеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как добиться ультраблестящего эффекта на ногтях?

Для начала воспользуйтесь защитной основой, нанеся ее тонким слоем. Это создаст барьер между лаком и ногтевой пластиной. Затем нанесите два слоя лака для ногтей.

Цвет может быть таким, каким пожелает ваша душа: розовый, коричневый, молочный или более явного оттенка, например, черный или бордовый. Решать вам, но имейте в виду, что глянцевый маникюр обычно лучше всего смотрится с палитрой, близкой к вашему естественному тону кожи.

После нанесения этих двух слоев наступает время для гвоздя программы – верхнего покрытия. Чтобы получить желаемый результат – сверх блестящий, будто влажные губи – важно использовать продукт, который гуще среднего и, прежде всего, очень сияющий.

Если эффект кажется недостаточно блестящим, можно нанести немного пудры с блестками с помощью кисточки, прежде чем снова нанести верхнее покрытие.

Ранее OBOZREVATEL писал о секретах стойкого маникюра от профессионалов. Если соблюдать простые правила, ногти будут красивые и здоровые.

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