Неудачная пластика? Оксана Марченко на пресс-конференции по Медведчуку отказалась полностью показать свое лицо

Бывшая украинская телеведущая и жена народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко после слезливых видеообращений к президенту Украины и главе Турции впервые появилась на публике. Она дала в Москве пресс-конференцию, на которой ее попросили снять защитную маску. Марченко сделала это неохотно: не полностью показала лицо и ни разу не посмотрела на объективы камер.

Жена Медведчука оправдала свое нежелание показывать лицо тем, что не хочет, чтобы муж видел ее такой. Она пожаловалась, что ей сейчас очень тяжело, и начала заикаться, когда сняла маску. Пресс-конференция транслировалась на YouTube канале Марченко. Ее ведущим был российский пропагандист Владимир Соловьев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вы все, мужчины и женщины, понимаете, в каком состоянии я пребываю, я не буду вам жаловаться, но я выгляжу очень плохо, поэтому я не хотела бы, чтобы мое лицо именно в таком виде видел мой муж. Я бы хотела, чтобы он не видел меня заплаканной или же такой, которую он всегда привык видеть. Поэтому, если ваше любопытство удовлетворено, я продолжу в маске", – сказала она.

Видео дня

После этого Марченко поспешно надела маску и не снимала ее до конца пресс-конференции. Однако даже в ней видны изменения во внешности Марченко, в частности ее красные глаза.

Известно, что внешность Марченко в последние дни слишком обсуждаемая. Все потому, что экс-телеведущая записала 13 апреля видео, на котором заметили, что ее внешность несколько изменилась. Пользователи сети предположили, что она сделала неудачную пластику. Со своей стороны пластический хирург Григорий Стрикун рассказал, что Марченко могла недавно прибегать к ринопластике и блефаропластике. Также она могла удалить жировые тела Биша и уколоть чрезмерные дозы ботокса. По словам специалиста, такая комбинация операций за один раз чаще используется преступниками при побеге и смене паспорта.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как изменялась внешность телеведущей Оксаны Марченко в течение 20 лет. Подробнее читайте в нашем материале.