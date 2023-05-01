Не требуют много времени на укладку! Пять лучших причесок, которые выгодно подчеркнут черты лица. Фото

Правильно подобранная стрижка – это залог вашего успеха и уверенности в себе. Часто красавицы боятся отрезать свои локоны, ведь в обществе сложилось ошибочное мнение, что длина волос напрямую связана с уровнем женственности. Однако мировые знаменитости, фэшн-блогеры и иконы стиля доказывают, что некоторые прячут свою красоту за длинными прядями. Так, корокие стрижки способны подчеркнуть скулы и линию челюсти, сделать глаза выразительнее, а общий образ намного стильнее и эффектнее.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с трендовыми короткими прическами, которые выгодно подчеркнут черты лица. Еще одно преимущество таких стрижек – это минимальная трата времени на их укладку, а иногда (это зависит от структуры ваших волос) их и вовсе не нужно укладывать – пряди идеально ложатся сразу после подъема с кровати.

Боб

Боб последние пару лет остается одной из самых трендовых стрижек. И, кажется не планирует сдавать позиций. Все больше красоток отдают предпочтение этой прическе. Классический боб особенно хорошо подойдет девушкам с выраженными скулами. В 2023 году боб будет модно сочетать с челкой. Ее рекомендуется делать дамам с вытянутым лицом – так ваш вид будет более гармоничным. Боб красиво смотрится как с прямыми волосами, так и морскими волнами.

Пикси

Эту прическу мы неоднократно видели на главных красотках Голливуда. Кто только не демонстрировал ее элегантность в сочетании с уместной дерзостью: Рианна, Виктория Бекхэм, Шарлиз Терон, Майли Сайрус и многие другие. А для укладки такой стрижки нужно не больше пяти минут и фиксирующий гель. Однако пикси, на самом деле, подходит далеко не всем. Так, круглолицым барышням лучше избегать радикально коротких стрижек.

Маллет

Еще в 2022 году маллет напомнил на себе, обещая стать одной из самых модных стрижек последующих сезонов. Что ж, плавно, но уверенно он следует этому плану. А появилась эта стрижка еще в 70-х годах прошлого столетия. Рваные пряди создают прикорневой объем, поэтому волос визуально кажется больше. У этой стрижки есть и свои недостатки – ее нужно освежать каждые 2-3 месяца. А вот один из главных плюсов – это четко выраженные скулы, которые появляются у всех красоток с такой прической.

Удлиненное каре

Удлиненное каре – отличный вариант для тех, кто хочет перемен и свежести в образе. Особенно оно подойдет дамам с круглым или квадратным лицом, так как передние пряди спрячут недостатки и сделают взгляд выразительнее.

Базз-кат

На такую экстракороткую стрижку согласятся только самые отважные красотки. Однако если вы обладательница выразительных черт лица и выпирающих скул, то бояться точно нечего. Базз-кат будет привлекать внимание окружающих, а любой аутфит с такой прической гарантировано будет смотреться в разы моднее. Усилить эффект можно при помощи яркого окрашивания или полного обесцвечивания волос, как это когда-то сделала Кара Делевинь. Хотя Натали Портман выглядела эффектна даже со своим натуральным цветом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о прическах "богатой девочки". Они позволят выглядеть роскошно, даже если у вас совсем нет времени на укладку. Все подробности и фото – в нашем материале.

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