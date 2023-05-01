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Не требуют много времени на укладку! Пять лучших причесок, которые выгодно подчеркнут черты лица. Фото

Анна Кравчук
Красота
3 минуты
402
Не требуют много времени на укладку! Пять лучших причесок, которые выгодно подчеркнут черты лица. Фото

Правильно подобранная стрижка – это залог вашего успеха и уверенности в себе. Часто красавицы боятся отрезать свои локоны, ведь в обществе сложилось ошибочное мнение, что длина волос напрямую связана с уровнем женственности. Однако мировые знаменитости, фэшн-блогеры и иконы стиля доказывают, что некоторые прячут свою красоту за длинными прядями. Так, корокие стрижки способны подчеркнуть скулы и линию челюсти, сделать глаза выразительнее, а общий образ намного стильнее и эффектнее.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с трендовыми короткими прическами, которые выгодно подчеркнут черты лица. Еще одно преимущество таких стрижек – это минимальная трата времени на их укладку, а иногда (это зависит от структуры ваших волос) их и вовсе не нужно укладывать – пряди идеально ложатся сразу после подъема с кровати.

Боб

Не требуют много времени на укладку! Пять лучших причесок, которые выгодно подчеркнут черты лица. Фото

Боб последние пару лет остается одной из самых трендовых стрижек. И, кажется не планирует сдавать позиций. Все больше красоток отдают предпочтение этой прическе. Классический боб особенно хорошо подойдет девушкам с выраженными скулами. В 2023 году боб будет модно сочетать с челкой. Ее рекомендуется делать дамам с вытянутым лицом – так ваш вид будет более гармоничным. Боб красиво смотрится как с прямыми волосами, так и морскими волнами.

Пикси 

Не требуют много времени на укладку! Пять лучших причесок, которые выгодно подчеркнут черты лица. Фото

Эту прическу мы неоднократно видели на главных красотках Голливуда. Кто только не демонстрировал ее элегантность в сочетании с уместной дерзостью: Рианна, Виктория Бекхэм, Шарлиз Терон, Майли Сайрус и многие другие. А для укладки такой стрижки нужно не больше пяти минут и фиксирующий гель. Однако пикси, на самом деле, подходит далеко не всем. Так, круглолицым барышням лучше избегать радикально коротких стрижек. 

Маллет

Не требуют много времени на укладку! Пять лучших причесок, которые выгодно подчеркнут черты лица. Фото

Еще в 2022 году маллет напомнил на себе, обещая стать одной из самых модных стрижек последующих сезонов. Что ж, плавно, но уверенно он следует этому плану. А появилась эта стрижка еще в 70-х годах прошлого столетия. Рваные пряди создают прикорневой объем, поэтому волос визуально кажется больше. У этой стрижки есть и свои недостатки – ее нужно освежать каждые 2-3 месяца. А вот один из главных плюсов – это четко выраженные скулы, которые появляются у всех красоток с такой прической. 

Удлиненное каре 

Не требуют много времени на укладку! Пять лучших причесок, которые выгодно подчеркнут черты лица. Фото

Удлиненное каре – отличный вариант для тех, кто хочет перемен и свежести в образе. Особенно оно подойдет дамам с круглым или квадратным лицом, так как передние пряди спрячут недостатки и сделают взгляд выразительнее. 

Базз-кат

Не требуют много времени на укладку! Пять лучших причесок, которые выгодно подчеркнут черты лица. Фото

На такую экстракороткую стрижку согласятся только самые отважные красотки. Однако если вы обладательница выразительных черт лица и выпирающих скул, то бояться точно нечего. Базз-кат будет привлекать внимание окружающих, а любой аутфит с такой прической гарантировано будет смотреться в разы моднее.  Усилить эффект можно при помощи яркого окрашивания или полного обесцвечивания волос, как это когда-то сделала Кара Делевинь. Хотя Натали Портман выглядела эффектна даже со своим натуральным цветом. 

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о прическах "богатой девочки". Они позволят выглядеть роскошно, даже если у вас совсем нет времени на укладку. Все подробности и фото – в нашем материале.

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