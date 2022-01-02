Парикмахер сделал клиенту новую прическу и омолодил его на 20 лет. Фото до и после

В сети опубликовали снимки, на которых видно, как парикмахер помог 40-летнему клиенту решить проблему облысения. Он предложил ему безоперационное лечение выпадения волос, надев на него парик, после чего мужчина помолодел.

Сотрудник салона красоты отметил, что его клиент буквально выглядел на 60 лет, а теперь скинул как минимум 20 лет. Об этом пишет Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На снимках показали голову мужчины, на которой практически отсутствуют волосы на темени и макушке.

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Парикмахер измерил длину и ширину его головы специальным прибором, а затем немного состриг редкие пряди.

После этого он подготовил парик, подстриг искусственные волосы, нанес клей на кожу головы и буквально приклеил новые локоны на клиента. При таких процедурах используют специальную смесь, которую изготавливают на основе белка. При правильном ухаживании волосы будут носиться несколько лет.

В сети были удивлены преображением и написали, что он помолодел на десятки лет.

"Мой сын посмотрел это и сказал, что старик превратился в красивого парня", "Он выглядит как минимум на 20 лет моложе!", "Секрет омоложения таится в волосах. Теперь он выглядит моложе", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему выпадают волосы и какой подобрать уход за ними зимой. Трихолог отметила, что на это могут влиять не только холодные времена и морозы, но и неправильно подобранные головные уборы.