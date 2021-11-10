Не ноги и не грудь: ученые назвали самые привлекательные для мужчин женские черты

Американские ученые провели исследования и выяснили, какие черты женской внешности являются для противоположного пола наиболее привлекательными.

Повезло обладательницам фигуры "песочные часы". Этот типаж строения тела, по мнению большинства мужчин, самый сексуальный, пишет Freudin. Однако не спешите радоваться – для "идеальных" норм необходимо соблюдать определенный коэффициент соотношения талии и бедер. Он равняется 0,7. К примеру, если ваша талия в объеме – 70 см, то бедра должны быть 100 см.

Неравнодушны мужчины и к густым волосам. Джек-пот сорвали брюнетки. Пышная шевелюра у девушки для парня является признаком ее хорошего здоровья.

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Привлекают противоположный пол не только фигура и лицо, но и тембр. Большинство отдает предпочтение девушкам с высоким голосом. Ученые выяснили, что с приближением овуляции голос у женщин становится выше, поэтому именно в этот период можно заполучить больше внимания поклонников.

Многие уверенны, что мужчины упадают к длинным женским ногам. Специалисты же этот миф разрушили и выяснили, что главная слабость парней – руки. Участникам опроса показывали снимки моделей и более 90% выбрали длинноруких красавиц.

Подобное анкетирование провели и среди британцев. Из 2000 мужчин более 60% назвали сочетание голубых глаз с каштановым цветом волос самым красивым. Таким образом джентльмены подвинули с пьедестала вечно лидирующих блондинок.

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