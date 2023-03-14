Как подобрать идеальный оттенок помады: пять факторов, которые стоит учесть. Фото

При выборе цвета помады женщины чаще всего руководствуются собственными предпочтениями или же поддаются влиянию тенденций в макияже. Не всегда такое решение оказывается правильным, поскольку для выбора идеального оттенка, который подойдет именно вам, нужно учитывать некоторые факторы. Например, ваш цвет волос или форму губ.

Видео дня

Следование простым и понятным правилам в выборе помады не только облегчит сами поиски, но и сделает в результате ваш макияж более эффектным и грамотно привлекательным. OBOZREVATEL разобрался, какие пять главный факторов в этом вопросе стоит учесть.

1. Цвет волос. Темноволосым красавицам следует выбирать красные, шоколадные и теплые розовые оттенки. Блондинкам подойдут цвета фуксии, нежно-розовый или бежевый. Седым волосам – малиновый, коралловый и светло-розовый, а рыжим – матовый красный, коричневый и бордовый.

2. Форма губ. Если у вас узкие, малообъемные губы, лучше всего подойдут светлые и слегка блестящие помады. Если же вы обладательница пухлых губ, выбор цветов не ограничен, но стоит обратить внимание на матовые решения.

3. Возраст. Для зрелых дам хорошим выбором будет матовая или полуматовая помада, так как любые частицы только подчеркнут морщинки вокруг рта.

4. Состояние кожи. Капилляры и прыщи не подходят для красных помад и помад с красным пигментом. Вы только подчеркнете то, что хотели скрыть. Поэтому акцент на губы лучше не делать.

5. Колорит (цветотип) внешности. Это, пожалуй, самое известное разделение – на холодный и теплый типы.

Холодный тип – волосы пепельного, серебристого или платинового цвета (например, серебристый блонд, черные с фиолетовым или темно-синим оттенком, холодный коричневый), а вены имеют оттенок синего или голубого. Идеальный выбор губной помады для холодного типа кожи – все оттенки сливового, винного и грязно-розового.

Теплый тип – волосы каштановые, медные, бордовые, медово-коричневые, а вены имеют зеленоватый оттенок. Идеальные цвета помады – красные, оранжевые, бежевые и коричневые оттенки теплых тонов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие пять ошибок в макияже визуально старят. Чтобы сделать внешний вид женщин 50+ более свежим, стоит забыть о плотной тональной основе, нанесении пудры по всей поверхности лица, а также нужно приобрести карандаш для губ, чтобы добавить им выразительности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!