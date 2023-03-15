Квадратные ногти снова в моде: лучшие идеи дизайна, которые вызовут восторг. Фото

Есть стереотип, что длинные квадратные ногти выглядят грубо и совсем непрактичны. Однако 2023 год перевернет все с ног на голову и выведет острый квадрат на пик популярности.

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Не стоит и вспоминать, что классический французский маникюр лучше всего смотрится именно на квадратной форме, однако есть и другие дизайны, которые стоит попробовать. Об этом рассказали редакторы сайта TZR (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Френч

На коротких ноготках привычный френч выглядит незаметно и лаконично, однако общий вид меняется, если прибавить длины. Кончик такого дизайна становится пропорциональным и даже позволяет фантазии разгуляться, ведь можно добавить комбинацию лаков, стразы или создать полноценный рисунок.

Розовый

Покрывая длинный квадратный ноготь нежно-розовым цветом, можно зрительно сделать пальчики более изящными.

Панк-дизайн

Шипы, пирсинг и другие украшения в стиле панк будут стильно и необычно смотреться в новом сезоне. Такое решение подойдет красавицам, которые не боятся быть в центре внимания.

Металлик

В 2023 году в моде будут металлические оттенки. Они красиво блестят и интересно смотрятся, поэтому заинтересованные взгляды и комплименты будут гарантированы.

Рисунки

Разве существует лучшая форма для создания полноценного рисунка на ногтях, чем широкий и длинный квадрат? На таком "холсте" можно воплотить самые безумные дизайны, не волнуясь, что не хватит места.

Ранее OBOZREVATEL писал, что весна вдохновляет на изменения, смелые решения и яркие дизайны. Это касается, в частности, выбора маникюра, поэтому самое время подобрать нейл-арт для себя.

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