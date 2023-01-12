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Не делайте так: пять ошибок в макияже, которые визуально старят

Анна Кравчук
Красота
3 минуты
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Не делайте так: пять ошибок в макияже, которые визуально старят

Качественный и эффектный макияж зависит не только от косметики, которую вы используете, но и от применения техник, подходящих для вашего типа кожи и возраста. Так, дамам постарше стоит учитывать, что в попытках скрыть все свои морщинки, они могут лишь прибавить себе пару, а то и больше, лишних лет.

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Это может произойти из-за неправильно подобранного оттенка карандаша для губ или глаз, а также из-за нанесения слишком большого количества тональной основы. OBOZREVATEL разобрался, каких 5 основных ошибок стоит избегать в анти-эйдж-мейкапе, чтобы даже в 50+ выглядеть молодо и уверенно.

Нанесение слишком плотной тональной основы

Многие женщины наносят тяжелую или плотную тональную основу, чтобы скрыть мелкие морщинки, но это может иметь обратный эффект. Продукт часто забивается в поры и подчеркивает признаки старения.

Визажисты предлагают заменить тоналку на тонированный увлажняющий крем, так как он позволяет коже "сиять", что делает внешний вид женщин 50+ более свежим. Тем, кто беспокоится, что такой крем недостаточно плотный, чтобы скрыть недостатки, следует использовать консилер для "коррекции" отдельных участков.

Не делайте так: пять ошибок в макияже, которые визуально старят

Нанесение пудры по всей поверхности

Помимо того, что не следует наносить толстый слой тонального крема, лучше избегать и нанесения пудры на все участки лица. Этот рассыпчатый косметический продукт оседает в любых линиях и морщинах. Вместо этого наносите пудру только на Т-зону, которая обычно блестит сильнее, чем другие участки.

Не делайте так: пять ошибок в макияже, которые визуально старят

Неиспользование праймера для теней

Основные функции праймера – это фиксация макияжа, защита кожи от внешнего воздействия и выравнивание тона кожи. Чем старше вы становитесь, тем больше макияж может "сползать" и смещаться. Именно поэтому перед нанесением теней стоит нанести праймер для век, чтобы мейкап держался весь день.

Неиспользование подводки для губ

С возрастом в организме женщины снижается уровень коллагена, и естественные пухлые губы уходят в прошлое. Чтобы вернуть им былую выразительность, используйте подводку для губ. Визажисты рекомендуют использовать цвет, который немного глубже, чем естественный оттенок ваших губ. Рисовать начинайте с края линии, а затем заполняйте оставшееся пространство, создавая эффект "полных" губ.

Для прокрашивания центра используйте мягкие оттенки розового или цвета шампанского. Это создаст иллюзию глубины.

Не делайте так: пять ошибок в макияже, которые визуально старят

Слишком темный цвет бровей и подводки для глаз

Если ваша цель – выглядеть более молодо, то не стоит делать акцент на глаза при помощи насыщенных черных оттенков. Замените их на более мягкие цвета коричневого. Можно поэкспериментировать с зеленой или синей подводкой. Визажисты отмечают, что при использовании черного цвета есть риск сделать глаза меньше, чем они есть на самом деле. Идеальным вариантом будет нанесение темно-коричневой подводки на верхнюю линию глаза, а затем белой или нюдовой – на нижнюю. Это "откроет" и осветлит ваш глазик.

Также красавицам старше 50 лет не стоит рисовать черные или темно-коричневые брови. Лучше выбирать карандаши из светло-коричневой палитры.

Не делайте так: пять ошибок в макияже, которые визуально старят

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