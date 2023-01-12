Не делайте так: пять ошибок в макияже, которые визуально старят

Качественный и эффектный макияж зависит не только от косметики, которую вы используете, но и от применения техник, подходящих для вашего типа кожи и возраста. Так, дамам постарше стоит учитывать, что в попытках скрыть все свои морщинки, они могут лишь прибавить себе пару, а то и больше, лишних лет.

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Это может произойти из-за неправильно подобранного оттенка карандаша для губ или глаз, а также из-за нанесения слишком большого количества тональной основы. OBOZREVATEL разобрался, каких 5 основных ошибок стоит избегать в анти-эйдж-мейкапе, чтобы даже в 50+ выглядеть молодо и уверенно.

Нанесение слишком плотной тональной основы

Многие женщины наносят тяжелую или плотную тональную основу, чтобы скрыть мелкие морщинки, но это может иметь обратный эффект. Продукт часто забивается в поры и подчеркивает признаки старения.

Визажисты предлагают заменить тоналку на тонированный увлажняющий крем, так как он позволяет коже "сиять", что делает внешний вид женщин 50+ более свежим. Тем, кто беспокоится, что такой крем недостаточно плотный, чтобы скрыть недостатки, следует использовать консилер для "коррекции" отдельных участков.

Нанесение пудры по всей поверхности

Помимо того, что не следует наносить толстый слой тонального крема, лучше избегать и нанесения пудры на все участки лица. Этот рассыпчатый косметический продукт оседает в любых линиях и морщинах. Вместо этого наносите пудру только на Т-зону, которая обычно блестит сильнее, чем другие участки.

Неиспользование праймера для теней

Основные функции праймера – это фиксация макияжа, защита кожи от внешнего воздействия и выравнивание тона кожи. Чем старше вы становитесь, тем больше макияж может "сползать" и смещаться. Именно поэтому перед нанесением теней стоит нанести праймер для век, чтобы мейкап держался весь день.

Неиспользование подводки для губ

С возрастом в организме женщины снижается уровень коллагена, и естественные пухлые губы уходят в прошлое. Чтобы вернуть им былую выразительность, используйте подводку для губ. Визажисты рекомендуют использовать цвет, который немного глубже, чем естественный оттенок ваших губ. Рисовать начинайте с края линии, а затем заполняйте оставшееся пространство, создавая эффект "полных" губ.

Для прокрашивания центра используйте мягкие оттенки розового или цвета шампанского. Это создаст иллюзию глубины.

Слишком темный цвет бровей и подводки для глаз

Если ваша цель – выглядеть более молодо, то не стоит делать акцент на глаза при помощи насыщенных черных оттенков. Замените их на более мягкие цвета коричневого. Можно поэкспериментировать с зеленой или синей подводкой. Визажисты отмечают, что при использовании черного цвета есть риск сделать глаза меньше, чем они есть на самом деле. Идеальным вариантом будет нанесение темно-коричневой подводки на верхнюю линию глаза, а затем белой или нюдовой – на нижнюю. Это "откроет" и осветлит ваш глазик.

Также красавицам старше 50 лет не стоит рисовать черные или темно-коричневые брови. Лучше выбирать карандаши из светло-коричневой палитры.

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