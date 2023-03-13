Названы три ошибки, которые портят цвет волос и делают их ломкими: как исправить ситуацию

Перед тем, как решиться на домашнюю покраску волос, следует внимательно прочитать, что категорически запрещается делать, чтобы не навредить цвету и состоянию прядей. Из-за нарушения трех простых правил шевелюра может потерять насыщенный оттенок или совсем испортиться.

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Парикмахер в салоне сделает процедуру качественно и даст необходимые советы, однако и дома можно изменить оттенок волос без проблем, если знать три простых секрета. О них написали редакторы сайта Informe Brasil (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кондиционер

Не зря добросовестные бренды вместе с краской для волос кладут мощный кондиционер, который по инструкции следует использовать, смывая средство. Агрессивная краска может обезвоживать волосы, поэтому их нужно хорошо увлажнить после окрашивания, чтобы избежать ломкости.

Шампуни с сульфатами

Средства с сульфатами в составе лучше пенятся и быстрее вымывают грязь, но вместе с ней смывается краска. Лучше избегать агрессивных моющих продуктов, чтобы оттенок на волосах сохранялся подольше. К тому же безсульфатные шампуни не портят качество прядей.

Бассейн

Поскольку краски для волос являются химическими продуктами, они могут реагировать с другими веществами. Например, такими как хлор, который содержится в плавательных бассейнах. Если только окрашенные волосы погрузить в хлорированную воду, это приведет к тому, что цвет будет быстрее вымываться.

Чтобы волосы дольше сохранили цвет и не испортились, следует несколько дней воздерживаться от мытья головы, защитить голову от ультрафиолетовых лучей солнца и пользоваться питательными масками.

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