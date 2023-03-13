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Названы три ошибки, которые портят цвет волос и делают их ломкими: как исправить ситуацию

Катерина Малай
Красота
2 минуты
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Названы три ошибки, которые портят цвет волос и делают их ломкими: как исправить ситуацию

Перед тем, как решиться на домашнюю покраску волос, следует внимательно прочитать, что категорически запрещается делать, чтобы не навредить цвету и состоянию прядей. Из-за нарушения трех простых правил шевелюра может потерять насыщенный оттенок или совсем испортиться.

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Парикмахер в салоне сделает процедуру качественно и даст необходимые советы, однако и дома можно изменить оттенок волос без проблем, если знать три простых секрета. О них написали редакторы сайта Informe Brasil (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кондиционер

Не зря добросовестные бренды вместе с краской для волос кладут мощный кондиционер, который по инструкции следует использовать, смывая средство. Агрессивная краска может обезвоживать волосы, поэтому их нужно хорошо увлажнить после окрашивания, чтобы избежать ломкости.

Названы три ошибки, которые портят цвет волос и делают их ломкими: как исправить ситуацию

Шампуни с сульфатами

Средства с сульфатами в составе лучше пенятся и быстрее вымывают грязь, но вместе с ней смывается краска. Лучше избегать агрессивных моющих продуктов, чтобы оттенок на волосах сохранялся подольше. К тому же безсульфатные шампуни не портят качество прядей.

Названы три ошибки, которые портят цвет волос и делают их ломкими: как исправить ситуацию

Бассейн

Поскольку краски для волос являются химическими продуктами, они могут реагировать с другими веществами. Например, такими как хлор, который содержится в плавательных бассейнах. Если только окрашенные волосы погрузить в хлорированную воду, это приведет к тому, что цвет будет быстрее вымываться.

Названы три ошибки, которые портят цвет волос и делают их ломкими: как исправить ситуацию

Чтобы волосы дольше сохранили цвет и не испортились, следует несколько дней воздерживаться от мытья головы, защитить голову от ультрафиолетовых лучей солнца и пользоваться питательными масками.

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