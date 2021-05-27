Названы трендовые цвета в маникюре на лето 2021

Летом 2021 на пике популярности будут зеленый, розовый и нюдовые цвета в маникюре. Многие знаменитости выбирают эти оттенки, чтобы покорить окружающих своими ногтями.

Так, в этом сезоне эти цвета стали еще более востребованными и выглядят одновременно романтично и эффектно. Подробней о модных оттенках лета 2021 пишет Cosmopolitan (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Зеленый

В этом сезоне его востребованность только набирает обороты. Цвет яркий и смелый, выглядит свежо и привлекает внимание, идеально сочетается с украшениями из желтого золота и лучше всего смотрится на коротких ногтях формы мягкий квадрат.

Барби pink

Этот цвет вернулся в моду с 2000-х годов. Игривый розовый выглядит мило и женственно, а еще освежает практически любой оттенок кожи.

Нюд

Практичный нюд на данный момент самый востребованный оттенок в маникюре. Он хорош на ногтях любой длины и формы, придает рукам ухоженный вид и идеально дополняет любой лук. А еще ухоженные ногти максимально естественного цвета – это очень красиво.

Напомним, летом 2021 также в тренде будет не только привычный для всех белый французский маникюр, но и разноцветные кончики ногтей. Сочные и контрастные цвета – на пике популярности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году в трендах маникюра остается естественность – прозрачное лечебное покрытие или без лака вовсе.