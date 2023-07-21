Названа самая модная прическа для обладательниц длинных волос: вам не понадобится много времени. Фото

Летом часто становится невыносимо жарко из-за длинных волос, которые не дают телу доступа к воздуху и тяготят голову. Однако не обязательно прощаться с роскошными прядями, ведь можно собрать шевелюру в стильную и практичную прическу – пузырьковый хвост.

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Она не займет много времени и сил, а продержится целый день. Более подробно о трендовой прическе рассказали редакторы Сlin doeil (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пузырьковый хвост – это интересная вариация обычного высокого хвоста, фактурности которому придают "пузыри", образованные резинками.

Для того чтобы сделать модку прическу, нужно запастись тоненькими и крепкими резинками. Количество зависит от длины и плотности волос.

Пряди нужно собрать в обычный хвост и надежно закрепить. По всей длине следует завязать резинки, условно поделив ее на равные части.

После этого каждую "секцию" следует немного ослабить, чтобы образовались "пузыри". Резинки можно выбрать цветные, чтобы добавить акцент, или замаскировать их на волосах.

Также не следует останавливаться только на одной вариации. Стильно и утонченно смотрятся также два хвостика, завязанные по этой схеме. Прическу можно также закрепить лаком или муссом, а на затылок добавить аксессуары.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом наши волосы нуждаются в особом уходе. Чтобы сделать локоны сверкающими даже после солнечных лучей и соленой морской воды, добавьте в маски кокосовое или оливковое масло, а также используйте правильную технику сушки шевелюры.

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