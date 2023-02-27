Названа распространенная привычка, которая ''убивает'' красоту волос: так делают многие

Волосы нуждаются в таком же уходе, как ногти, тело и лицо, потому что легко портятся из-за внутренних и внешних факторов. Неухоженные пряди видны сразу, как и по роскошной шевелюре можно легко определить, что красавица заботится о волосах. Начать долгий путь в уходе за ними можно с того, чтобы избавиться от одной вредной привычки.

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Она достаточно распространена среди обладательниц длинных и густых волос. Об этом рассказали редакторы сайта Activa (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спать с мокрыми волосами – это приговор для блестящих и здоровых прядей. Если вы из тех красавиц, которые любят ухаживать за волосами и телом перед сном, а не после пробуждения, убедитесь, что волосы высохли.

Кожа головы в таких условиях более уязвима к повреждениям, поэтому это может стать причиной раздражения и сухости, а также размножения бактерий и грибков.

Кроме того, сон с мокрыми волосами может привести к увеличению количества секущихся кончиков и катастрофическому спутыванию на утро. Следует убедиться, что волосы сухие, перед тем, как укладываться в постель. Это особенно актуально для обладательниц вьющихся прядей.

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