Пять лучших причесок для непослушных волос: придадут образу особый шарм. Фото

Непослушные волосы – настоящее наказание для обладательницы. Девушкам тяжело усмирить некоторые пряди и уложить их в прическу. Однако отчаиваться не надо. Существуют приемы, которые позволят добиться шикарной укладки без усилий. Правильная прическа облегчит дальнейший уход и уменьшит время сборов красавиц.

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OBOZREVATEL расскажет, какую прическу следует выбрать, чтобы непослушные локоны смотрелись эстетично без фиксатора. Стоит запомнить, если природа вас наградила именно такими волосами, не отращивайте их ниже лопаток. Длинные пряди будут путаться и сечься (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Каскадное каре

Ваши непослушные завитки идеально будут смотреться в данной прическе. С помощью косого пробора и челки на один бок создайте асимметрию. Данная модель кроме всего прочего идеально справится с задачей коррекции овала лица.

2. "Гарсон"

Длина "гарсона" может быть какой угодно. Эта прическа и рассчитана на то, что локоны вы будете укладывать в хаотичном порядке. Для тугих кудряшек данная модель не подходит. Она идеально будет смотреться на ровных или слегка вьющихся волосах.

3. Стрижка без челки

Любая челка нуждается в укладке, но если у вас еще и непослушные волосы, то 30 минут точно вы потратите на это. А с первым дуновеньем ветра придется забыть о своих стараниях. Потому, если хотите выглядеть органично, откажитесь от челки.

4. "Аврора"

Все варианты для непослушных прядей предполагают стрижку "ступеньками". "Аврора" – не исключение. Ярусы будут формировать объем, а длина по плечи позволит не заботиться о четкости линий срезов.

5. "Пляжная" прическа

Для данной укладки вам нужно слегка завить локоны (если они от природы не кудрявые). Как вариант – можно заплести косы/жгуты на ночь или использовать мягкие бигуди. После чего распределить кудряшки пальцами и закрепить лаком.

Как писал OBOZREVATEL, существует пять причесок для тонких волос, которые придадут объем. Одна из них – пикси. Однако эта модель подходит для смелых красавиц, которые не боятся выделяться из толпы. Чтобы узнать об остальных укладках – переходите по ссылке.

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