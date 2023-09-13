Может испугать людей: какой макияж не следует носить под очки и чем его заменить

Смоки-айс – это уже классика в мире макияжа. За годы своего существования этот прием полюбился ценительницам как вечерних образов, так и повседневных. Благодаря своему разнообразию "смоки" помогает подчеркнуть любую форму глаз и позволяет пользоваться им в любом возрасте. Вариаций смоки-айс множество: этот способ нанесения макияжа глаз подойдет каждому при условии, если знать некоторые секреты. Однако что делать любительницам "дымчатых глаз", которые носят очки?

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Для тех, кто не хочет прятать глаза за стеклянными линзами, смоки-айс нуждается в особом мастерстве, пишет журнал The list. Ведь следует учесть не только то, как макияж будет смотреться без аксессуара, но и то, как нарисованные глаза будут сиять из-под оправы. Но это не значит, что нужно поставить крест на любимом макияже или сразу купить контактные линзы.

Смоки-айс и очки – рисковое сочетание, которое может сыграть злую шутку

Дело в том, что очки перекрывают собой значительную часть глаз. Так что если наносить слишком много теней, особенно в цвет оправы, то смоки-айс может слиться с аксессуаром. Это может создать впечатление, будто на глазах не очки, а загадочная маска.

Традиционные "дымчатые глаза" с использованием темно-серого или черного цвета могут быть неуместными в сочетании с очками. Картина может создавать впечатление, будто этот макияж для костюмированной вечеринки, а не изысканного мероприятия. К тому же, в этом случае темные цвета макияжа могут сбить с толку собеседников: они будут молча разглядывать, все ли хорошо с вашими глазами.

Но это не приговор – смоки-айс и очкам все же быть. Для этого следует следовать следующим советам:

Выбирайте яркие цвета макияжа, которые будут контрастировать с оправой очков, чтобы не создавался эффект маски.

Можете поэкспериментировать с уровнем "дымчатости" глаз: добавить элегантную чёрную стрелочку, а эффект "смоки" сделать более незаметным.

Решение бьюти-проблемы

Ношение макияжа под очками это то, что можно хорошо обыграть. Играя с цветами, оправами, техниками можно найти свой уникальный стиль. "Выбирая варианты макияжа для глаз, если вы носите очки, очень важно принять во внимание стиль оправы. Макияж глаз должен сочетаться с общим видом, включая волосы, цвет губ и одежду", – говорит визажист Пабло Родригес.

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