В последнее время популярность коллагеновых добавок в сфере красоты и здоровья растет, при этом многие люди верят в обещания производителей, что употребление коллагена приведет к улучшению состояния кожи, волос и ногтей. Однако научные факты говорят об обратном: данный тренд является не более чем мифом.

Основной аргумент против приема коллагена заключается в том, что в желудочно-кишечном тракте коллаген расщепляется ферментами до аминокислот, которые затем всасываются и попадают в кровь. Именно аминокислоты, а не коллаген, предоставляют организму необходимые строительные блоки для синтеза белков.

Организм самостоятельно регулирует процесс синтеза белков в зависимости от своих потребностей: даже если мы употребляем коллагеновые добавки, организм будет использовать аминокислоты из них для создания различных белков, а не обязательно коллагена.

Поэтому идея о том, что прием коллагена напрямую влияет на его количество в коже, не имеет научного обоснования.

Врачи и косметологи, которые продвигают коллагеновые добавки, либо не полностью разбираются в механизмах действия данного продукта, либо, что еще хуже, сознательно вводят в заблуждение своих пациентов.

Аминокислоты играют ключевую роль в синтезе белков в организме, в том числе и коллагена. Поэтому вместо употребления коллагеновых добавок, можно обеспечить организм достаточным количеством аминокислот путем сбалансированного питания и специальных коллагенстимулирующих косметологических процедур.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!