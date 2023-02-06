Маникюр Naked Disco будет одним из главных трендов весны 2023: лучшие идеи дизайна. Фото

Этой весной копилка минималистических дизайнов маникюра пополнится еще одним трендом, который уже начали демонстрировать на себе звезды и простые красотки. Naked Disco (дословно с англ. "обнаженный диско") станет хитом в мире нейл-арта, поскольку сочетает в себе простоту и интересный блеск.

Видео дня

Преимущество нового тренда также в том, что такой дизайн легко сделать дома без помощи профессионала. О маникюре Naked Disco рассказали редакторы Allure (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Название нового дизайна в полной мере передает его суть. Идея Naked Disco заключается в комбинации базовой основы и блесток, как на диско-шаре.

Чтобы создать такой маникюр, необходимо определиться с основным лаком. Это могут быть оттенки розового, бежевого или коричневого лаков, которые не сильно отличаются от цвета ногтевой пластины. Можно также ограничиться прозрачной базой.

Никаких ограничений относительно блесток нет. Чтобы добавить блеск, можно использовать лак со светоотражающими частицами, фольгу, стразы и другой блестящий декор.

Это позволяет решить, какой маникюр получится в конце: очень яркий или почти незаметный. На себе Naked Disco уже продемонстрировали актрисы Селена Гомез и Марго Робби.

Как недавно сообщал OBOZREVATEL, "стеклянный" френч возвращается в тренды. Его можно сделать с помощью наращивания прозрачным гелем. Такой дизайн будет гармонично сочетаться с эпатажным, а также сдержанным образом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!