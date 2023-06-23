Маникюр 'богатой девушки' доступен всем: три секрета от звездного мастера, которые сделают руки ухоженными. Фото

Если вы хотите сделать покрытие, которое будет сочетать в себе роскошь и эстетику, тогда маникюр "богатой девушки" или "жены миллионера", как иногда его еще называют, станет вашим новым трендом. Этот хит придумал мастер по маникюру из Голливуда Том Бачик, обслуживающий многих звезд, в том числе и Дженнифер Лопес, Селену Гомес, Хайди Клум. Этот термин описывает идеально ухоженные и отполированные ногти средней длины, покрытые бесцветным или слегла розовым лаком.

Видео дня

Такой дизайн дополнит любой образ и подойдет для любого случая. К слову, его не тяжело сделать самостоятельно. OBOZREVATEL расскажет о нескольких секретов, которые помогут поддерживать руки ухоженными (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как сделать маникюр "богатой девушки"?

1. Бачик утверждает, что начинать надо с оформления ногтей. Они должны быть подпилены в коническую квадратную форму, что поможет удлинить пальцы. Края не следует делать острыми, ведь будут быстро ломаться. Также важно аккуратно обрезать кутикулу и отполировать ноготь.

2. Далее следует выбрать нужный оттенок. В идеале рекомендуется подбирать нейтральный, который будет на один тон темнее/светлее вашего цвета кожи. Бежевые, немного коричневатые, розоватые, молочные – идеальны для маникюра "жены миллионера".

3. Затем нанесите на слой лака глянцевый топ, чтобы придать сияния. Он должен быть тонким и не делать ноготь выпуклым. В самом конце еще раз подравняйте края.

Принято считать, что именно Том Бачик создает огромную часть маникюрных трендов. Нейл-дизайны, которые он делает своим звездным клиенткам, затем повторяются миллионами.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что "клубничный маникюр" стал хитом лета 2023 года. Клубничный принт на ногтях оригинально украсит любой образ. Особенно это актуально для тех леди, которые предпочитают более сдержанные и однотонные аутфиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!