Маникюр 'богатой девочки': пять оттенков лака, которые смотрятся дорого и придают изысканности. Фото

Наверняка вы слышали такое мнение: чем статусней женщина – тем проще ее маникюр. Недаром "покрытием жены миллионера" называют дизайны в однотонном нюдовом цвете. Юным девушкам чаще всего хочется выделиться, потому они наносят пестрые оттенки. Но вот самодостаточным леди никому ничего не нужно доказывать, по этой причине они предпочитают спокойную и "дорогую" палитру.

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OBOZREVATEL расскажет, какие цвета указывают на высокое положение женщины в обществе. Вам придется отказаться от рисунков и страз (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Белый

Белоснежный маникюр смотрится торжественно и элегантно, особенно в глянцевом исполнении. Он не очень практичен, но подойдет под любой образ. Максимально эффектно такое покрытие будет смотреться на загорелых руках.

Красный

Вечная классика, всегда актуальная и сочная. Красный цвет можно наносить на ногти вне зависимости от возраста, статуса женщины, поры года и мероприятия. Единственноt что, зимой выбирайте более глубоки тона, а летом – яркие.

Светло-розовый

Такой оттенок модницы выбирают так же часто, как и красный. Он спокойный, гармоничный, подчеркивающий романтичность и мягкость женской натуры. Светло-розовый вернет молодость рукам, если вам за 50.

Серо-голубой

Неожиданный, но очень "дорогой" цвет. Он будет подчеркивать статус леди и ее интеллигентность. Обратите внимание на данную палитру, если вы работаете в офисе, медицинском учреждении или в учебном заведении.

Бежевый

Самодостаточная девушка никогда не будет перегружать свой аутфит ненужными деталями и делать маникюр в кричащих цветах. Бежевый – идеальный для того, чтобы ваши руки смотрелись ухоженно, а образ – завершенным. Кроме того, на нюдовых оттенках практически не видно царапин и дефектов.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, как сделать ногти визуально длиннее. Если от природы не повезло иметь крепкую ногтевую пластину, а наращивать не хочется, можно использовать некоторые уловки. Чтобы узнать о них – переходите по ссылке.

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