Маникюр 'богатой девочки': четыре лучшие идеи для тех, кто хочет выглядеть роскошно. Фото

Ваши ногти – это маленький элемент, который хорошо заметен и может многое рассказать о вашем чувстве моды и даже о вашем социальном статусе. Однако для того, чтобы выглядеть роскошно и дорого, не нужно украшать свои ногти стразами и блестками.

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Специалисты сферы красоты считают такую тенденцию проявлением безвкусицы. В то же время, сейчас на пике популярности сдержанное покрытие ногтей в классических оттенках. Obozrevatel расскажет, какой маникюр пользуется популярностью среди "богатых девочек".

Маникюр и педикюр могут придать вашему образу элегантность и изысканность. Так, в сфере красоты и моды сейчас популярна тенденция так называемой "тихой роскоши". В частности, это касается и маникюра.

Ничто не сравнится с классическим французским маникюром

Французский маникюр является фаворитом всех времен. Это базовый дизайн, который не нуждается в особых затруднениях и всегда дополнит ваши руки. Однако не обязательно он должен быть прозрачно-белым. Можно выбрать и другие нейтральные, спокойные оттенки и выглядеть роскошно.

Однотонный маникюр подходит всем

Некоторые цвета мгновенно заставляют нас ассоциировать их с чувством элегантности, поэтому однотонный маникюр также может помочь излучать ощущение "тихой роскоши". Богатые барышни часто используют темно-зеленые, бордовые, бежевые и коричневые оттенки. Поскольку некоторые более пигментированные цвета могут смотреться довольно резко на длинных ногтях, лучше носить такой маникюр на коротких ногтях.

Прозрачные оттенки для непринужденного вида

Сиропные цвета, или цвета, которые выглядят прозрачными и требуют многократного нанесения, сейчас довольно популярны, особенно среди тех, кто является поклонниками японского маникюра. Независимо от того, надеваете ли вы украшения на руки, или нет – прозрачные цвета производят впечатление легкого, здорового и элегантного вида.

Бежевые оттенки

Бежевый – это всегда элегантно, красиво и со вкусом. Этот оттенок, пожалуй, самый популярный среди статусных женщин. Существует множество тонов бежевого цвета, поэтому попробуйте разные оттенки от разных брендов и найдите тот, который больше всего дополняет вас.

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