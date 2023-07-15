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Маникюр "богатой девочки": четыре лучшие идеи для тех, кто хочет выглядеть роскошно. Фото

Иванна Шепель
Красота
2 минуты
69
Маникюр 'богатой девочки': четыре лучшие идеи для тех, кто хочет выглядеть роскошно. Фото

Ваши ногти – это маленький элемент, который хорошо заметен и может многое рассказать о вашем чувстве моды и даже о вашем социальном статусе. Однако для того, чтобы выглядеть роскошно и дорого, не нужно украшать свои ногти стразами и блестками.

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Специалисты сферы красоты считают такую тенденцию проявлением безвкусицы. В то же время, сейчас на пике популярности сдержанное покрытие ногтей в классических оттенках. Obozrevatel расскажет, какой маникюр пользуется популярностью среди "богатых девочек".

Маникюр и педикюр могут придать вашему образу элегантность и изысканность. Так, в сфере красоты и моды сейчас популярна тенденция так называемой "тихой роскоши". В частности, это касается и маникюра.

Ничто не сравнится с классическим французским маникюром

Французский маникюр является фаворитом всех времен. Это базовый дизайн, который не нуждается в особых затруднениях и всегда дополнит ваши руки. Однако не обязательно он должен быть прозрачно-белым. Можно выбрать и другие нейтральные, спокойные оттенки и выглядеть роскошно.

Маникюр "богатой девочки": четыре лучшие идеи для тех, кто хочет выглядеть роскошно. Фото

Однотонный маникюр подходит всем

Некоторые цвета мгновенно заставляют нас ассоциировать их с чувством элегантности, поэтому однотонный маникюр также может помочь излучать ощущение "тихой роскоши". Богатые барышни часто используют темно-зеленые, бордовые, бежевые и коричневые оттенки. Поскольку некоторые более пигментированные цвета могут смотреться довольно резко на длинных ногтях, лучше носить такой маникюр на коротких ногтях.

Маникюр "богатой девочки": четыре лучшие идеи для тех, кто хочет выглядеть роскошно. Фото

Прозрачные оттенки для непринужденного вида

Сиропные цвета, или цвета, которые выглядят прозрачными и требуют многократного нанесения, сейчас довольно популярны, особенно среди тех, кто является поклонниками японского маникюра. Независимо от того, надеваете ли вы украшения на руки, или нет – прозрачные цвета производят впечатление легкого, здорового и элегантного вида.

Маникюр "богатой девочки": четыре лучшие идеи для тех, кто хочет выглядеть роскошно. Фото

Бежевые оттенки

Бежевый – это всегда элегантно, красиво и со вкусом. Этот оттенок, пожалуй, самый популярный среди статусных женщин. Существует множество тонов бежевого цвета, поэтому попробуйте разные оттенки от разных брендов и найдите тот, который больше всего дополняет вас.

Маникюр "богатой девочки": четыре лучшие идеи для тех, кто хочет выглядеть роскошно. Фото

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