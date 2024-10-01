Макияж в стиле old money: какие правила и ошибки нужно учесть

Стиль old money становится все более популярным среди женщин, так как он выглядит дорого и подчеркивает естественную красоту. Сейчас девушки все чаще предпочитают одежду, прически и макияж в этом эстетическом тренде. А вот как правильно сделать макияж в стиле old money, чтобы выглядеть роскошно?

Видео дня

В комментарии для сайта ELLE.UA визажист Анастасия Мехеда рассказала, как создать стильный образ и каких ошибок не следует допускать.

Old money

Old money, или "тихая роскошь" – это о сдержанности, минимализме, базовых цветах. Что касается одежды, то она не обязательно должна быть в тренде. Это модное течение в большинстве своем олицетворяет простоту, качество и элегантность.

Вообще, old money – это эстетика состоятельных людей, у которых на первом месте практичность и сдержанная красота, и которые не хотят демонстрировать свое большое состояние. Акцент в таких нарядах делается на классические элементы гардероба, которые всегда будут актуальны.

Еще с прошлого года этот стиль заполонил все соцсети. Вот, например, в TikTok это направление до сих пор очень популярно. Многие девушки снимают видео, в которых повторяют образы old money, изысканные прически и почти незаметный макияж.

Макияж в стиле old money

В вышеупомянутом мейк-апе главное – чистая, ухоженная кожа, не перенасыщенная декоративной косметикой. Поэтому всегда начинаем подготовку кожи с увлажняющего крема.

Следует обязательно обратить внимание, чтобы тон был не слишком заметен и громоздок. В изысканном макияже все должно быть сдержано, никаких ярких цветов. То есть, в тенях или же в помаде уместно отдавать предпочтение натуральным оттенкам: землянистым, бронзовым, красноватым, коричневым, кофейным или карамельным.

Также не стоит пренебрегать сияющим хайлайтером, но следует избегать слишком больших блесток. Когда дело доходит до глаз, не желательно использовать много темных цветов. Даже тушь можно заменить с черной на коричневую. Так макияж будет выглядеть более натурально.

Брови не должны быть слишком графическими. Достаточно легко подкрасить их вашим любимым карандашом или тенями и уложить гелем.

Впрочем, если хочется более яркий образ, можно использовать помаду в красном оттенке, которая сейчас стала трендом. Не испортит макияж и тоненькая стрелочка, которая придаст взгляду выразительность. Можно использовать как подводку, так и карандаш, растушеванный для более натурального и невесомого эффекта.

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка назвала одну вещь на все случаи жизни. Одно простое правило, как создать идеальный гардероб.