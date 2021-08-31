Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для осенней смены образа
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года поможет выбрать наиболее благоприятный день для смены прически. По мнению астрологов, та или иная фаза Луны может сильно влиять на рост и здоровье волос.
Так, считается, что стрижка или окрашивание в "правильную" дату способствует сохранению положительной энергии и избавляет от отрицательной. Когда стоит планировать поход в парикмахерскую, а когда от процедур рекомендуется воздержаться, рассказывает OBOZREVATEL.Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2021 года
Дни 2, 4, 7, 8, 12, 17, 19, 20 и 29 сентября в целом благоприятны для стрижки волос.
Неудачными для стрижки являются 6, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 сентября.
Дни 4, 6, 7, 8, 18, 25, 29 и 30 сентября удачны для окрашивания волос. При этом 9 и 12 сентября рекомендуется окрашивание в светлые тона, 20-го – в цвет, близкий к естественному, 21-го – с помощью натуральных красителей без обесцвечивания, 22-го только легкое освежение цвета, 25-го – природными красителями, 26-го – в свой натуральный цвет, 27-го – только в светлые и рыжие оттенки, 28-го – в каштановый цвет, 30-го – в цвет немного темнее естественного.
1, 5, 10, 11, 16, 17, 19, 23 и 24 сентября неблагоприятны для окрашивания волос.
Полнолуние – 21 сентября в 02:55.
Новолуние – 7 сентября в 03:52.
Растущая Луна – 8-20 сентября.
Убывающая Луна – 1-6 сентября и 22-30 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парикмахер из Лондона показал лучшие стрижки для каждого из типов волос. Для этого он пригласил четырех девушек, чтобы продемонстрировать, как изменится их внешность.